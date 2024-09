Flop des FC Bayern schwärmt von Top-Gehalt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bouna Sarr saß beim FC Bayern meist auf der Bank

Dass die Gehaltsstruktur im aktuellen Kader des FC Bayern überhöhte Ausmaße angenommen hat, deutete die Klubführung zuletzt mehrfach an. Aussagen eines Spielers, der die Münchner im Sommer nach vier eher enttäuschenden Jahren verlassen musste, unterstreichen nun noch einmal, dass man beim deutschen Fußball-Rekordmeister außergewöhnlich gut verdienen konnte.

2020 überraschte der FC Bayern die Konkurrenz mit der Verpflichtung von Bouna Sarr. Der Rechtsverteidiger wechselte zwar mit der stattlichen Summe von über 200 Profispielen in Frankreich an die Isar, besonders in Erscheinung trat Sarr allerdings selten. Eine kolportierte Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro wirkte zudem nicht gerade wie ein Schnäppchen, das man nicht ablehnen konnte.

Zum Verdruss des FC Bayern blieb eine Überraschung in der Folge aus, Sarr absolvierte bis zum Ende seines Vertrages im Sommer 2024 gerade einmal 33 Pflichtspiele. Dass der 32-Jährige dennoch nicht vorzeitig das Weite suchte, lag auch an seinem Top-Gehalt. Das gab Sarr gegenüber der französischen Sportzeitung "L'Équipe" zu Protokoll.

"Ich suche nach einem Projekt, das mich wieder in Schwung bringt, mir wieder Spaß macht. Ich bin offen für ziemlich viele Herausforderungen. Ich möchte einfach nur wieder von meiner Leidenschaft leben", umriss der derzeit vereinslose und flexibel einsetzbare Verteidiger seine aktuelle Situation.

FC Bayern zahlte Sarr angeblich mindestens zwölf Millionen Euro

Das große Geld steht für ihn dabei nicht mehr im Vordergrund, was Sarr mit seinem Engagement beim FC Bayern begründete. "Ohne mich selbst zu entwerten: Ich bin nicht in der Position, das zu verlangen, was ich bei Bayern verdient habe, oder auch nur in die Nähe davon zu kommen", so Sarr.

Was er genau verdient hat, ist nicht bekannt. Durch die Medien geisterten jedoch mehrfach rund drei Millionen Euro, die durch etwaige Bonuszahlungen sogar auf fünf Millionen Euro hätten anwachsen können. Macht also mindestens zwölf Millionen Euro in vier Jahren.