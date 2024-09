HSV ging bei Duo des FC Bayern leer aus

IMAGO/Mladen Lackovic

Frans Krätzig (M.) und Paul Wanner (2.v.r.) vom FC Bayern sollen beim HSV auf dem Zettel gestanden haben

Im Sommer war der Hamburger SV offenbar an der Verpflichtung von zwei Talenten des FC Bayern interessiert. Doch aus einem Wechsel wurde bekanntermaßen nichts.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, standen Paul Wanner und Frans Krätzig beim HSV auf dem Wunschzettel. Demnach waren die Rothosen an einer Leihe des Duos interessiert, habe sich sogar frühzeitig um mögliche Transfers bemüht.

Bei Wanner sei schnell klar gewesen, dass der HSV keine Chance hat. Das Management des 18 Jahre alten offensiven Mittelfeldspielers habe sich zwar für das Interesse bedankt, aber schnell signalisiert, dass es für das Bayern-Juwel in der Bundesliga weitergehen soll. Zu Wanner selbst habe es nie Kontakt gegeben, heißt es.

Bei Krätzig jedoch seien die Verhandlungen weiter gewesen. In einem persönlichen Gespräch habe der 21-jährige Linksverteidiger den HSV-Bossen mitgeteilt, dass er sich einen Wechsel nach Hamburg durchaus vorstellen kann.

Als dann aber der VfB Stuttgart in den Poker einstieg, waren die Norddeutschen abgeschrieben.

Wanner spielt in dieser Saison auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim. Dort dreht der Youngster aktuell mächtig auf. In vier Spielen gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen. Heidenheim steht an der Tabellenspitze der Bundesliga, zudem schoss der 18-Jährige das Team von Frank Schmidt in die Gruppenphase der Conference League.

Beim FC Bayern ist Wanners Vertrag noch bis 2027 datiert.

Krätzig vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen

Krätzig ist derzeit von den Münchnern an den VfB Stuttgart verliehen. Bei den Schwaben kommt das Abwehrtalent auf drei Pflichtspieleinsätze. Beim Bundesliga-Auftakt gegen den SC Freiburg (1:3) stand er sogar in der Startelf, wurde aber nach gut einer Stunde ausgewechselt.

Krätzig ist vertraglich ebenfalls noch bis Ende Juni 2027 an die Münchner gebunden.