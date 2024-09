BVB mit irrer Trikot-Aktion

IMAGO/David Inderlied

Serhou Guirassy bekommt doch noch seine Wunschnummer beim BVB

Nach langem Warten könnte es am Freitagabend endlich so weit sein: Serhou Guirassy könnte nach überstandener Innenbandverletzung im Knie zum ersten Mal im Kader von Borussia Dortmund stehen, wenn es zum Auftakt des 3. Bundesliga-Spieltags gegen den 1. FC Heidenheim geht. Dabei gibt es für die BVB-Anhänger noch eine wichtige Änderung zu beachten.

Eigentlich wurde der Torjäger im August mit der Rückennummer 19 bei den Schwarz-Gelben vorgestellt, entsprechende Trikots wurden seit dem tausendfach verkauft.

Nun gaben die Dortmunder kurzfristig bekannt, dass sich Guirassy vor seinem Pflichtspiel-Debüt beim BVB noch einmal umentschieden hat. Statt mit der 19 wird der Guineer mit der Rückennummer 9 für die Westfalen auflaufen, also mit der klassischen Nummer der Mittelstürmer.

Bis zum letzten Tag der Transferperiode war die Rückennummer 9 noch belegt, zierte das Trikot von Stürmerkollege Sebastian Haller. Da sich der Ivorer dann aber noch kurzfristig per Leihe zu CD Leganes nach Spanien veränderte, würde die 9 frei - und Guirassy schlug zu.

Sahin berichtet von "hervorragendem Eindruck"

Verärgerten Fans, die sich bereits mit einem Guirassy-Trikot mit der Nummer 19 eingedeckt hatte, machte der Klub am Mittwoch eine freudige Nachricht: "Alle Käufer erhalten gegen Rückgabe des 'alten“ Trikots ein neues Exemplar mit Guirassy-Flock und seiner Nummer 9."

Bemerkenswert dabei: Dem Angreifer war der Wechsel der Rückennummer offenbar so wichtig, dass er selbst gemeinsam mit dem BVB die Kosten für die Neubestellungen und -beflockungen übernehmen wird.

Wer ab dem Sommer 2025 mit der 9 für den BVB auflaufen würde, sollte Sebastien Haller noch einmal nach Dortmund zurückkehren, ist derweil noch unbekannt.

Dass die Neuverpflichtung am Freitagabend gegen den Überraschungstabellenführer aus Heidenheim tatsächlich debütieren könnte, hatte Cheftrainer Nuri Sahin bereits in Aussicht gestellt: "Er hat sein Pensum in den letzten Wochen immer weiter gesteigert. Und ich muss sagen, dass er einen hervorragenden Eindruck im Training macht."