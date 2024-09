Köln-Star meldet sich nach schwerer Verletzung zurück

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Luca Kilian ist nach langer Leidenszeit zurück beim 1. FC Köln

Nach monatelanger Zwangspause ist Luca Kilian wieder zurück beim 1. FC Köln. Nachdem er sich Mitte der Rückrunde 2023/2024 das Kreuzband gerissen hatte, zeigte er sich am Mittwoch erstmals wieder mit Ball am Fuß auf dem Trainingsplatz des Fußball-Zweitligisten.

Seit dem 15. März hat der 25-Jährige kein Pflichtspiel mehr für den 1. FC Köln bestritten. Seine schwere Knieverletzung zwang ihn den gesamten Sommer über zum Zuschauen. Hilflos musste er nach der Diagnose Kreuzbandriss mit ansehen, wie sein Effzeh aus der Bundesliga abstieg.

In der zweiten Liga will sich Kilian nun schnell wieder für Einsätze in der Kölner Hintermannschaft empfehlen und hat mit dem "Express" über seinen weiteren Comeback-Plan gesprochen: "Das Ziel ist, dass ich im November wieder ins Mannschaftstraining einsteige. Wenn das klappen würde, wäre super. Wieder spielen ist wohl realistisch nach der Winterpause, dann richtig bei 100 Prozent"

Mittlerweile sei der Abwehrspieler laut eigener Aussage "komplett schmerzfrei", hatte zuletzt keinerlei Rückschläge mehr bei seinem Reha-Training.

Kilian richtet Kampfansage an Kölner Konkurrenten

"Ich hoffe, das bleibt so die nächsten sechs Wochen, dass ich wieder Richtung Mannschaftstraining schielen kann", fügte Kilian weiter hinzu, der für den 1. FC Köln insgesamt 59 Bundesliga-Partien absolviert hatte.

Eine Kampfansage an seine jüngeren Mitbewerbe um die Stammplätze in der Kölner Innenverteidigung schickte Kilian bei dieser Gelegenheit ebenfalls raus: "Erstmal ist meine Motivation, zurückzukommen. Ich will mir selber beweisen, dass ich zurück bin und wieder bei 100 Prozent. Und dann ist das wie immer in dem Geschäft ein Konkurrenzkampf. Das ist normal."

Generell habe es ihm "Riesenspaß gemacht, wie das Grün unter den Füßen zu haben", fügte Kilian hinzu. Neben dem Innenverteidiger standen am Mittwoch mit Max Finkgräfe und Florian Kainz auch zwei weitere Langzeitverletzte des 1. FC Köln wieder auf dem Trainingsplatz.