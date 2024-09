Schuster zieht erstes Fazit als Freiburg-Coach

AFP/AFP/THOMAS KIENZLE

Julian Schuster fühlt sich wohl als Trainer des SC Freiburg

Julian Schuster, der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle. Vor dem kommenden Gegner Bochum warnt er.

Seit gut zwei Monaten erst steht Julian Schuster beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg als Cheftrainer an der Seitenlinie - sein Team hat er aber längst ins Herz geschlossen. "Es ist keine normale Bundesligamannschaft", sagte Schuster am Donnerstag, "es sind viele tolle Spieler dabei, die nicht nur sportliche Qualität, sondern auch menschliche Qualität haben."

Am Samstag (15:30 Uhr/Sky) soll im dritten Ligaspiel der Saison gegen den VfL Bochum vor allem Ersteres helfen. Bochum ist mit zwei Niederlagen in die Runde gestartet, die Favoritenrolle aber ist Schuster nicht wichtig. "Ich mache mir da gar keine Gedanken darüber. Uns erwartet ein Gegner, der sehr unangenehm spielen kann." Deshalb sei es für sein Team unerlässlich, "von Minute eins an körperlich voll da" zu sein.

Mit dem Saisonstart zeigte sich Schuster zufrieden. Auf den 4:0-Sieg im Pokal beim Drittligisten Osnabrück folgte in der Liga ein 3:1 gegen Vizemeister Stuttgart, auch beim 0:2 vor der Länderspielpause bei Bayern München habe man eine Leistung gezeigt, "auf der wir aufbauen können. Wir haben eine super Grundlage, die Jungs haben ein Gespür, was wir im Trainerteam erwarten", freute sich der 39-Jährige, der zwischen 2008 und 2018 selbst das Trikot der Breisgauer trug.

Der gute Draht zu seinem Team und seinen Mitarbeitern trage auch dazu bei, dass er sich nach den ersten Wochen im Traineramt "sehr wohl" fühle. "Ich habe um mich herum tolle Kollegen und tolle Menschen, die alle mit anpacken. Ich bin sehr, sehr dankbar."