Weltkonzern macht Ausnahme für den VfB

IMAGO/Cathrin Mller

Sebastian Hoeneß und der VfB bekommen einen neuen Ausrüster für den Europapokal

Der VfB Stuttgart ist bereit für Europa. Am Dienstag reisen die Schwaben zur Champions-League-Rückkehr ins Bernabeu-Stadion zu Madrid. Pünktlich zum Königsklassen-Auftakt hat der Bundesligist den nächsten Deal eingetütet. Wieder steigt eine regionale Marke ein.

Der VfB Stuttgart hat einen neuen Ausrüster. Die schwäbische Modemarke Hugo Boss wird den Klub exklusiv auf internationalen Reisen ausstatten. Das gab der VfB am Freitag bekannt.

Der in Metzingen ansässige Konzern wird das Profiteam des VfB, den Staff und die Delegation des Klubs mit "ausgewählten Looks in den typischen BOSS Farben Schwarz, Weiß und Camel" ausstatten.

Die Stuttgarter werden die Outfits auf den CL-Reisen nach Madrid, Turin, Belgrad und Bratislava tragen, zudem auch im Rahmen der internationalen Heimspiele und zu offiziellen Anlässen.

Ausflug in den Fußball

"Unser Look für Europa versteht sich als Statement für die Klasse, Modernität und Dynamik des VfB und Baden-Württembergs. HUGO BOSS ist wie der VfB in unserer Region verwurzelt und zählt zu den international führenden Bekleidungsunternehmen im Premium-Segment. Die Partnerschaft mit der Marke BOSS ist für uns ein weiteres wichtiges Puzzleteil in der Stärkung unseres Weltmarkenbündnisses aus und für unsere Region. Zudem passt diese Partnerschaft perfekt zu 'getragen von Stolz', unserem Saison-Leitmotiv für Europa", sagte VfB-Marketingvorstand Rouven Kasper.

"Wir freuen uns mit der Ausstattung des VfB Stuttgart unser regionales Engagement im Bereich Sport weiter auszubauen. Mit der Partnerschaft haben wir die Möglichkeit, unsere Region, gemeinsam mit dem Verein, international sowie national zu repräsentieren und damit unsere Stärke und Innovationskraft auf eine neue, spannende Art und Weise darzustellen", sagt Oliver Timm, Vertriebsvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender von HUGO BOSS.

Das Mode-Unternehmen ist schon lange im Sport-Sponsoring tätig, allerdings eher in Sportarten wie der Formel 1, Tennis und Golf. Für den schwäbischen Nachbarn macht Boss nun eine Ausnahme und einen Ausflug in den Fußball.

Erst vor wenigen Tagen hat der VfB die Landesbank LBBW als neuen Hauptsponsor ab der Saison 2025/26 präsentiert.