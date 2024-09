Zweitligist weiter an Ex-Hertha-Liebling dran

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Nader El-Jindaoui verließ Hertha BSC im Sommer

Fanliebling und Instagram-Influencer Nader El-Jindaoui konnte seinen Traum vom Profifußballer nicht bei Hertha BSC verwirklichen. Seither ist der 27-Jährige auf Vereinssuche. Womöglich öffnet sich doch noch eine Tür.

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat den derzeit vereinslosen Nader El-Jindaoui weiter auf dem Zettel. Das berichtet "Bild".

Die Pfälzer sollen zuletzt Kontakt zum Berliner aufgenommen haben. Demnach beschäftigte man sich bei den Roten Teufeln durchaus mit einer Verpflichtung des Ex-Herthaners. Positiv aus Sicht des Spielers: Mit Kaiserslauterns Technischem Direktor Enis Hajri hatte El-Jindaoui in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet.

Doch ein Wechsel zum Zweitliga-Klub zerschlug sich vorerst, nachdem der FCK in Daisuke Yokota kurz vor dem Ende der Sommer-Wechselfrist einen Flügelspieler vom belgischen Klub KAA Gent ausgeliehen hatte und somit vorerst kein Bedarf mehr besteht.

Nicht nur der 1. FC Kaiserslautern: Weiterer Zweitligist interessiert?

Eine Möglichkeit für Nader El-Jindaoui, doch noch nach Kaiserslautern zu wechseln, könnte sich "Bild" zufolge dann ergeben, sollte es aufgrund von Verletzungen zu einem Engpass im Kader von Cheftrainer Markus Anfang kommen. Da der Linksfuß derzeit ohne Verein dasteht, könnte er auch außerhalb der Transferperioden noch gemeldet werden.

Laut dem Bericht zeigt derweil noch ein weiterer, nicht namentlich genannter, Zweitligist Interesse am Ex-Herthaner. Auch Kontakt zu Klubs aus den Niederlanden und der Türkei soll bereits bestehen.

Nader El-Jindaoui, der allein auf Instagram über zwei Millionen Follower hat, war 2022 vom Berliner AK 07 zu Hertha BSC gewechselt. Bei der Alten Dame kam der Flügelstürmer überwiegend in der Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz, in der vergangenen Saison debütierte er allerdings bei den Profis. Sowohl in der 2. Bundesliga als auch im DFB-Pokal kam er je einmal zum Zug, im Achtelfinale gegen den HSV verwandelte er sogar einen Elfmeter.