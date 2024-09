Nächste Kehrtwende um Naby Keita

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Naby Keita steht beim SV Werder Bremen noch bis 2026 unter Vertrag

Bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Naby Keita keine Zukunft mehr, Cheftrainer Ole Werner setzt schon seit Monaten nicht mehr auf den einst als Transfer-Coup gefeierten Mittelfeldspieler. Nachdem ein Wechsel in die Türkei als bester Ausweg für alle Beteiligten beim SVW galt, ist dieser wohl nun auf den letzten Metern geplatzt.

Werder Bremen bleibt weiter auf Naby Keita sitzen. Der eigentlich angedachte Transfer zu SüperLiga-Klub Hatayspor scheiterte im letzten Moment. Das berichtet die "Deichstube" mit Verweis auf Medien aus Keitas Heimat Guinea. Das Transferfenster in der türkischen Liga war noch bis Freitagabend offen.

Keita, so war zuvor berichtet worden, hatte sogar bereits den Medizincheck absolviert und bestanden.

Grund für den geplatzten Deal: Keita habe sich nicht mit den Verantwortlichen von Hatayspor auf einen Vertrag einigen können.

Keita erhält wohl keine zweite Chance bei Werder Bremen

Der türkische Transferreporter Yağız Sabuncuoğlu schreibt derweil beim Kurznachrichtendienst X, dass schlichtweg die Zeit nicht mehr ausgereicht habe, um den Wechsel kurz vor dem Ende der Wechselfrist noch unter Dach und Fach zu bringen. Zwischen Werder und Hatayspor hatte derweil Einigung über eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro geherrscht, heißt es.

Wie es für den Ex-Leipziger und -Liverpooler nun weiter geht, ist völlig offen. Bei Werder Bremen besitzt der 29-Jährige zwar noch einen Vertrag bis 2026, eine Rückkehr ins Mannschaftstraining scheint aber ausgeschlossen.

Keita war am Ende der vergangenen Saison suspendiert worden, nachdem er sich weigerte, als Ersatzspieler mit zum Auswärtsspiel nach Leverkusen zu fahren.

Die Erwartungen an seine Person hat Naby Keita am Osterdeich nie erfüllt. Im August war auf einer Sitzung mit SVW-Verantwortlichen noch einmal bekräftigt worden, dass Keita keine Zukunft mehr in Bremen hat. Ablösefrei vom FC Liverpool zu Werder Bremen gewechselt, kämpfte er lange mit mehreren Verletzungen. Für die Norddeutschen absolvierte er letztlich nur fünf Pflichtspiele.