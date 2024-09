Nach "Hosengate": Boniface in Erklärungsnot

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Victor Boniface tanzt nach Toren

Nach dem "Hosengate" geriet Victor Boniface in Erklärungsnot.

"Ich wollte niemanden provozieren", sagte der Matchwinner von Bayer Leverkusen nach seinen skurrilen Jubeltänzen am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit Hose auf Halbmast: "Das ist ein Tiktok-Trend in Nigeria."

Verwunderung rief der nigerianische Angreifer des Doublegewinners beim 4:1 (2:1) am 3. Spieltag bei der TSG Hoffenheim dennoch hervor. Nach seinen beiden Toren (30./75.) hatte der überragende Boniface seine Hose in Richtung Knie gezogen und einen Tanz gestartet - immerhin hielt sich der Stürmer dank seiner Unterhose noch halbwegs bedeckt.

Bayer-Trainer Xabi Alonso wollte sich an der Hosen-Diskussion nicht beteiligen. "Ich habe es nicht gesehen, ich habe gerade keine Meinung dazu", sagte der Coach. Auch Mittelfeld-Chef Granit Xhaka hielt sich zurück: "Das ist sein eigener Jubel. Das ist mir egal."