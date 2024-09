Kane pulverisiert Haaland-Rekord - Musiala blitzschnell

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Harry Kane hat im Trikot des FC Bayern einen Bundesliga-Rekord geknackt

Mit seinem Dreierpack beim 6:1-Sieg des FC Bayern gegen Bundesliga-Neuling Holstein Kiel hat Harry Kane am Samstag Bundesliga-Geschichte geschrieben und einen Rekord von Ex-BVB-Angreifer Erling Haaland gebrochen. Auch Jamal Musiala markierte einen historischen Treffer.

Bei der 6:1-Gala des FC Bayern bei Holstein Kiel erzielte Star-Angreifer Harry Kane drei Tore und bereitete zudem einen Treffer vor. Im 35. Bundesligaspiel des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft waren es die Tore 38, 39 und 40 sowie die Vorlage Nummer elf. Macht 51 Torbeteiligungen - und damit einen neuen Rekord im deutschen Fußball-Oberhaus.

Die Marke von 50 Torbeteiligungen erreichte noch kein Spieler in der Bundesliga schneller als Kane. Den bisherigen Rekord hielt Erling Haaland, der ab Januar 2020 beim BVB seine Karriere auf eine neue Ebene hob und in den ersten 43 Liga-Einsätzen an 50 Toren beteiligt war.

Kane war somit satte acht Partien schneller, eine enorme Steigerung der ohnehin schon beeindruckenden Bestmarke.

Noch eine Sache hat Kane Haaland übrigens voraus: Mit 36 Toren krönte sich der 31-Jährige in seiner ersten Saison in der Bundesliga 2023/24 zum Torschützenkönig, ein Titel, der dem Norweger nie vergönnt war.

Kane will Dürre beim FC Bayern beenden

In der englischen Premier League war Kane bislang dreimal bester Torjäger. Eine Ausbeute, die Haaland bald einstellen dürfte. Seit seinem Wechsel aus dem Ruhrgebiet zu Manchester City im Sommer 2022 holte sich Europas Fußballer des Jahres 2023 jedes Jahr die Krone. 2024/25 legte er zudem einen Traumstart hin und traf neunmal in den ersten vier Spieltagen.

Im Vergleich mit Kane zieren die Vita von Haaland allerdings schon zahlreiche Titel. Der Engländer hingegen konnte in seiner Karriere noch keinen einzigen Triumph auf Vereinsebene feiern. Ein Makel, der 2024/25 in seiner zweiten Saison beim FC Bayern endlich ad acta gelegt werden soll.

Gegen Kiel schrieb übrigens nicht nur Kane Geschichte. Das 1:0 durch Jamal Musiala fiel schon nach 14 Sekunden.

Im Münchner Trikot trafen nur Lothar Matthäus im April 1986 (13 Sekunden) gegen Borussia Mönchengladbach sowie Giovane Elber Januar 1998 (elf Sekunden) gegen den Hamburger SV schneller.

Noch früher waren in der Bundesliga-Geschichte nur Kevin Volland für die TSG Hoffenheim im August 2015 gegen die Bayern und Karim Bellarabi ein Jahr zuvor für Bayer Leverkusen in Dortmund erfolgreich - jeweils nach neun Sekunden.