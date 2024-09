Kimmich "genießt" neue Rückendeckung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beide mit Vertrag bis 2025 beim FC Bayern: Joshua Kimmich und Thomas Müller

Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist wenige Monate vor dem Ende seines Vertrags weiter offen. Immer wieder ranken sich Gerüchte um einen baldigen Abschied, vor allem der FC Barcelona mit Ex-Bundestrainer Hansi Flick zeigt Interesse. Gut aus Sicht des Rekordmeisters für die anstehenden Gespräche: Der neue DFB-Kapitän spürt in München derzeit die Unterstützung der Bosse.

Bei Joshua Kimmich kommen die öffentlichen Aussagen von Max Eberl gut an. "Generell ist es immer schön zu hören, wenn der Verein von einem überzeugt ist und die Rückendeckung da ist. Dementsprechend genieße ich das im Moment", so der 29-Jährige am Samstagabend von "Sky". Er stehe für Vertragsgespräche "immer zur Verfügung", betonte Kimmich.

Der Sportvorstand des FC Bayern hatte mehrfach die Tür zu Vertragsverhandlungen weit aufgestoßen. Kimmich, nur noch bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag, sei ein "wichtiger Spieler" des deutschen Rekordmeisters und soll das auch "in der Zukunft werden", so Eberl schon im Sommer. Einen ersten "offenen" Austausch habe es bereits zwischen beiden Parteien gegeben, hatte der 50-Jährige preisgegeben. Jüngst machte Eberl zudem deutlich, dass Kimmich neben Jamal Musiala und Aleksander Pavlovic eines der "Gesichter" des Klubs sein soll.

Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen hatte den Spieler in der "Sport Bild" zudem als "außergewöhnlichen Charakter" bezeichnet. "Ich glaube, dass sich Joshua wohl in München fühlt, alles weitere werden die Gespräche mit Max Eberl und Christoph Freund (Sportdirektor, Anm. d. Red.) ergeben."

Kimmich: "Das hilft jedem Einzelnen in der Entwicklung"

Berichten zufolge will der FC Bayern mit Joshua Kimmich gerne zu geringeren Bezügen verlängern. Angeblich streicht der Allrounder derzeit noch bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr ein.

Immer wieder schwappen aus Spanien Gerüchte über, dass der FC Barcelona um Kimmichs Ex-Förderer Hansi Flick großes Interesse an einer Verpflichtung zeigt. Auch Manchester City wurde zuletzt als möglicher Abnehmer genannt.

Für Joshua Kimmich stehen die Vertragsverhandlungen derweil gar nicht im Vordergrund. Nach dem 6:1 (4:0) bei Holstein Kiel fügte er hinzu, dass für ihn derzeit nur die Teamleistung zähle: "Momentan ist es für uns sehr wichtig, dass wir auch Spiele gewinnen. Das hilft jedem Einzelnen in der Entwicklung, um ein Gesicht oder kein Gesicht zu sein."