"Harry in a hurry": Presse feiert Bayern-Torjäger Kane

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Harry Kane vom FC Bayern führt die Torjägerliste der Bundesliga mit vier Treffern erneut an

Harry Kane hat sich beim 6:1-Kantersieg in Kiel am dritten Bundesliga-Spieltag in bester Verfassung gezeigt. Nach seinem Doppelpack mit der englischen Nationalmannschaft schnürte er nun einen Dreierpack - die Presse in seiner Heimat ist begeistert.

"Harry in a hurry", titelte das englische Boulevardblatt "The Sun" nach dem nächsten Gala-Auftritt von Harry Kane im Trikot des FC Bayern.

Die Zeitung stellte zudem den Vergleich mit Premier-League-Toptorjäger Erling Haaland an, der die Bundesliga einst in Diensten des BVB unsicher machte: "Harry Kane bricht den Bundesliga-Rekord von Erling Haaland und erzielt einen Hattrick beim 6:1-Sieg über einen kleinen Verein" - gemeint war natürlich Aufsteiger Holstein Kiel.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern in gerade einmal 35 Bundesliga-Partien sagenhafte 51 Torbeteiligungen (40 Treffer, elf Vorlagen) geliefert.

Kein Spieler zuvor überschritt die Marke von 50 Scorerpunkten in der Geschichte des deutschen Fußballs derart schnell wie Harry Kane. Auch nicht Ex-BVB-Torgarantie Erling Haaland (43 Ligaspiele).

Kane zeigt sich beim FC Bayern von "seiner besten Seite"

Harry Kane war erst am vergangenen Dienstag für sein 100. Länderspiel geehrt worden. Beim 2:0-Heimerfolg in Wembley erzielte der 31-Jährige beide Tore, er steht nun bei 68 Länderspieltreffern. Längst ist der Bayern-Profi Rekordtorjäger seines Landes, der im Ranking zweitplatzierte Wayne Rooney kam in seiner Karriere auf 53 Tore für England.

Kane dominierte am Samstagabend derweil auch die Schlagzeilen anderer Medienhäuser. "Kanes Hattrick besiegelt hohen Bayern-Sieg", schrieb etwa der "Guardian", der zudem ein Augenmerk auf das erste Bundesliga-Tor von Neuzugang Michael Olise legte.

In der "Daily Mail" hieß es: "Harry Kane zerstört Erling Haalands Bundesliga-Rekord mit Hattrick bei Bayern Münchens 6:1-Abreibung gegen Holstein Kiel." Kane habe sich "von seiner besten Seite" gezeigt.