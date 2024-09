Drohen beim FC Bayern wieder Meinungsverschiedenheiten?

IMAGO/Henning Rohlfs

Beim FC Bayern stehen knifflige Personalentscheidungen um einige Top-Stars wie Joshua Kimmich an, der Zeitplan dafür soll bereits stehen. Allerdings ist offenbar noch nicht klar, ob alle Verantwortlichen dabei an einem Strang ziehen werden.

Das zumindest schreibt der "kicker". Demnach sei es denkbar, dass die Vorstellungen von Sportvorstand Max Eberl und der Vereinsführung in gewissen Personalfragen nicht deckungsgleich sein könnten. Die zu klärenden Themen haben es durchaus in sich: Die Verträge von Kimmich, Leroy Sané und Alphonso Davies laufen nach der Saison aus. Verlängerung oder ablösefreier Abgang lautet die Frage also bei den drei Profis.

Dem Bericht zufolge will der FC Bayern in der Angelegenheit aufs Gaspedal drücken: Die Zukunft von Kimmich, Sané und Davies soll noch vor der Winterpause entschieden sein, heißt es - eine Mammutaufgabe für Eberl.

Zumal es in der jüngeren Vergangenheit dem Vernehmen nach durchaus an der ein oder anderen Stelle in der Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat knirschte.

FC Bayern: Uneinigkeit im Tah-Poker

Die von Eberl angepeilte Verpflichtung von Bayer Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah soll das Kontrollgremium nicht einhellig goutiert haben. Insbesondere der nach wie vor sehr einflussreiche Ehrenpräsident Uli Hoeneß habe die Pläne mit dem Nationalspieler skeptisch gesehen, hieß es.

Zur Causa Kimmich hatte sich Eberl am Sonntag ausführlich bei seinem Besuch im "Doppelpass" von "Sport1" geäußert. "Mit Josh haben wir uns lange beschäftigt. Er hatte keine einfache Zeit", gab der frühere Leipziger und Gladbacher Manager zu. Es habe ein paar Themen gegeben, bei denen Kimmich "unzufrieden" gewesen sei.

Eberl bestätigte das Interesse von Paris Saint-Germain am DFB-Kapitän, bekräftigte aber auch, der FC Bayern wolle den Vertrag mit ihm verlängern. "Das wollen wir anstreben und das werden wir auch anstreben", so der 50-Jährige. Kimmich solle ein "Gesicht" des FC Bayern werden.