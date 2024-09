Geraerts und Wilmots beim FC Schalke 04 vor dem Aus?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Droht Karel Geraerts (l.) und Marc Wilmots das Aus beim FC Schalke 04?

Nach dem 0:2 beim Karlsruher SC brennt beim FC Schalke 04 der Baum einmal mehr lichterloh. Gerüchte machen die Runde, Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots könnten zeitnah ihre Jobs verlieren.

Über ein solches Personal-Beben spekuliert sowohl die vereinsnahe "WAZ" als auch "Bild".

Hintergrund: Wegen der sportlich teils wieder desaströsen Auftritte in der noch jungen Zweitliga-Saison ist Geraerts auf Schalke längst angezählt. Wilmots aber stellte seinem belgischen Landsmann nach der Pleite beim KSC eine Job-Garantie aus - und gilt ohnehin als mit Abstand größter Fürsprecher von Geraerts im Verein. Sollte dieser gehen müssen, sei auch Wilmots "kaum zu halten", heißt es in der "WAZ".

Das Krisen-Duell gegen Darmstadt 98 am Freitag (18:30 Uhr) könnte den Berichten zufolge schon ein Endspiel für Geraerts und damit auch für Wilmot sein.

Keine Rückendeckung dürfte der Noch-Chefcoach vom mächtigen Kaderplaner Ben Manga erhalten. Der 50-Jährige, der zuletzt im Urlaub weilte, lieferte sich zuletzt einen öffentlichen Disput mit Geraerts. Er hätte dem Vernehmen nach sogar einen Trainerwechsel vor der Saison goutiert.

Krisen-Gipfel beim FC Schalke 04 angesetzt

Nach Mangas Rückkehr Anfang der Woche soll es in Gelsenkirchen zum Krisen-Gipfel zwischen ihm, dem Übungsleiter, Wilmots und Vorstandschef Matthias Tillmann kommen. Dass dabei wirklich alle Probleme aus dem Weg geräumt werden können, scheint aber unrealistisch.

Zumal der "kicker" in seiner Montagsausgabe auch über Kritik an Geraerts' Trainingssteuerung berichtet. Diese gehe Beobachtern nicht nur in Sachen Abwehrarbeit nicht genug ins Detail, heißt es.

Tabellarisch sieht es auf Schalke nach fünf Spieltagen in der 2. Bundesliga wieder einmal düster aus: Erst einen Sieg feierten die Königsblauen 2024/2025. Es deutet sich eine weitere Spielzeit im Abstiegskampf an - ein Szenario, das alle beim S04 verhindern wollen.