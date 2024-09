Abstellgleis? Bayern-Boss äußert sich zu Bankdrücker

IMAGO/Christian Schroedter

Eric Dier (r.) ist beim FC Bayern nur noch Bankdrücker

In der vergangenen Rückserie war Winterneuzugang Eric Dier eine positive Überraschung im Team des FC Bayern. Nach dem Trainerwechsel von Thomas Tuchel hin zu Vincent Kompany sind die Aktien des Engländers allerdings abgestürzt. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, meint FCB-Sportdirektor Christoph Freund.

Nur neun von 360 möglichen Einsatzminuten hat Eric Dier 2024/2025 bislang auf dem Platz verbracht. Lediglich am 1. Spieltag in Wolfsburg wurde der erfahrene Verteidiger in der Schlussphase eingewechselt.

Coach Vincent Kompany setzt in der Abwehrzentrale auf das Duo Dayot Upamecano/Min-jae Kim, sodass Dier nur noch die ungeliebte Zuschauerrolle auf der Bank bleibt.

Ist der 30-Jährige, dessen Leihe sich in eine Festverpflichtung umgewandelt hat, bereits ein Auslaufmodell? Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hält dagegen.

"Er trainiert richtig gut und ist ein Vollprofi. Wir sind sehr happy, dass wir ihn haben. Wir werden ihn noch brauchen!", erklärte der Österreicher auf "Bild"-Nachfrage.

In der Tat ist der Terminkalender des deutschen Rekordmeisters prall gefüllt, Kompany dürfte in Englischen Wochen immer mal wieder zur Rotation greifen.

Eric Dier beim FC Bayern momentan kaum gefragt

Fakt ist gleichwohl, dass Kompany-Vorgänger Tuchel eine andere Wertschätzung für Dier hatte. 20 Einsätze verzeichnete der Defensivspezialist in der Rückrunde 23/24. Speziell in der Champions League wusste der Routinier zu überzeugen.

Tuchel schwärmte einst: "Er hat die Erwartungen übertroffen. Er ist ein extrem wichtiges Puzzleteil, weil er durch seine Persönlichkeit und seine Fähigkeit, lautstark zu organisieren, etwas mitbringt, was wir so bislang vielleicht nicht in unserem Kader hatten."

Aktuell scheinen an der Säbener Straße indes andere Qualitäten gefragt zu sein. Schlechte Nachrichten für Dier, der in München nur noch bis Ende Juni gebunden ist. Um sich für einen neuen Vertrag zu bewerben, muss der ehemalige Nationalspieler Englands jedoch Eigenwerbung betreiben - schwierig auf der Ersatzbank.