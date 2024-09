Matthäus bewertet Sahins Cheftrainer-Start beim BVB

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Nuri Sahin ist mit dem BVB noch ungeschlagen

Aus seinen ersten vier Pflichtspielen als Cheftrainer bei Borussia Dortmund holte Nuri Sahin drei Siege und ein Remis. Entsprechend zufrieden zeigte sich der BVB-Coach nach dem Bundesliga-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim (4:2), durch den sein Team auf den zweiten Tabellenplatz geklettert ist. Auch Lothar Matthäus verteilt einige Komplimente in Richtung BVB.

Dem 63-Jährigen gefällt der offensiv ausgerichtete Fußball, mit dem der BVB bisher vor allem in seinen Heimspielen gegen Frankfurt und Heidenheim überzeugte.

"In Dortmund kommt so ein Fußball natürlich an, wenn er an Klopp erinnert. Das hat man ja gesehen, wie Jürgen hier weiterhin gefeiert wird", meinte Matthäus in der Talksendung "Sky90".

In der Woche zuvor hatte der ehemalige Meistertrainer Jürgen Klopp erneut auf der Dortmunder Trainerbank Platz genommen und wurde im Rahmen des Abschiedsspiels von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek von Zehntausenden BVB-Anhängern frenetisch gefeiert.

Sahin komme es zugute, dass er selbst als aktiver Profi unter Klopp als Stammspieler agiert habe, führte Matthäus weiter aus. Er zog dabei auch eine Parallele zu Vincent Kompany vom FC Bayern, der selbst bei Manchester City jahrelang unter Pep Guardiola gespielt hatte und sogar Mannschaftskapitän war.

BVB: Lothar Matthäus lobt den Umbruch

"Es ist gut für so junge Trainer wie Sahin oder Kompany, dass sie selbst auch unter großen Trainern gearbeitet haben. Da sind ja auch Parallelen zu erkennen. Es ist für sie von Vorteil, dass sie nicht nur Spieler unter ihnen waren, sondern der verlängerte Arm auf dem Platz", führte der TV-Experte weiter aus.

"Ich glaube, dass Sahin sehr gut zu Dortmund passt", fasste Matthäus zusammen. Dem neuen BVB-Coach sei der personelle Umbruch nach den Abgängen unter anderem von Marco Reus, Mats Hummels und Niclas Füllkrug bis dato sehr gut gelungen.