Droht das Karriereende? Köln-Star äußert sich

IMAGO/Sebastian Bach

Mark Uth fällt schon seit Monaten mit Adduktorenproblemen aus

Die Profi-Karriere von Stürmer Mark Uth steht beim 1. FC Köln am Scheideweg. Eigentlich als Leistungsträger bei den Domstädtern eingeplant, kommt der Angreifer seit zwei Jahren nicht mehr richtig auf die Beine. Jetzt hat sich Uth selbst zu einem möglichen Karriereende geäußert.

Nachdem der ehemalige deutsche Nationalspieler schon in den letzten beiden Bundesliga-Saisons des 1. FC Köln nur dreimal in der Startelf seines Teams gestanden hatte, brachte er es in der laufenden Zweitliga-Saison auf lediglich einen Kurzeinsatz.

Beim Gastspiel bei der SV Elversberg musste Uth bereits nach wenigen Minuten mit erneut aufgebrochener Adduktorenverletzung vom Platz. Seitdem kämpft der 33-Jährige um sein Comeback.

Gegenüber "Sport1" hat sich Uth nun zu den immer lauter werdenden Spekulationen geäußert, dass er womöglich gar nicht mehr in den Profi-Kader des Effzeh zurückkehren könnte.

"Ich hatte einen kleinen Rückschlag. Die letzten zwei Jahre waren wirklich nicht einfach für mich. Aber ich bin kein Mensch, der aufgibt. Ich liebe das alles hier und diesen Verein einfach viel zu sehr, um aufzugeben", kündigte der gebürtige Kölner an, um die Fortführung seiner Laufbahn weiter kämpfen zu wollen.

Uth besitzt noch Vertrag bis Sommer 2025 beim 1. FC Köln

Es reichte am Tag nach der jüngsten Niederlage der Kölner gegen den 1. FC Magdeburg (1:2) zuletzt immerhin zu einer einstündigen Trainingseinheit mit Ball am Fuß. Diese absolvierte Uth mit seinem Teamkollegen Florian Kainz, der sich ebenfalls im Aufbautraining nach seiner Sprunggelenksverletzung befindet.

Wann es für den Stürmer tatsächlich zurück in das Mannschaftstraining gehen könnte, ist nach aktuellem Stand aber noch immer offen. Ebenso, ob es unter Cheftrainer Gerhard Struber überhaupt noch einmal für den Spieltagskader in der 2. Bundesliga reichen wird.

Vertraglich ist Mark Uth noch bis Sommer 2025 an den 1. FC Köln gebunden.