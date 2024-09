Eberl über Kimmich: "Soll Kapitän des FC Bayern werden"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Max Eberl sieht Joshua Kimmich als zukünftigen Kapitän des FC Bayern

Joshua Kimmich steht beim FC Bayern nur noch bis 2025 unter Vertrag. Sportvorstand Max Eberl betonte jedoch zuletzt, dass man den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft trotz Gerüchten um einen Abgang unbedingt in München halten will. Dort soll der 29-Jährige die Nachfolge von Manuel Neuer als Kapitän antreten.

Joshua Kimmich soll auch in Zukunft eines der "Gesichter" des FC Bayern sein, betonte Sportvorstand Max Eberl am Samstag bei "Sky" und stellte damit einmal mehr klar, dass man auf jeden Fall über den Sommer 2025 hinaus mit dem 29-Jährigen plane.

Im Gespräch mit "BR24" legte der ehemalige Gladbach-Boss nun nach und verriet die Zukunftspläne des Rekordmeisters mit dem deutschen Nationalspieler. "Er ist nicht umsonst Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Er soll der Kapitän von Bayern München der Zukunft werden", stellte der 50-Jährige klar.

FC Bayern: Eberl erwartet "anstrengende" Kimmich-Verhandlungen

"Dafür müssen wir erstmal den Vertrag verlängern, das wird noch anstrengend genug", schob Eberl allerdings direkt hinterher, der unlängst Fehler im Umgang mit dem gebürtigen Rottweiler eingestanden hatte: "Ich glaube, bei Joshua war es jetzt tatsächlich so, dass man irgendwann eben an seiner Wertschätzung, an seinen Qualitäten gekratzt hat."

Kimmich, der sich bei Vertragsgesprächen selbst vertritt und auf einen Spielerberater verzichtet, hatte sich zuletzt offengehalten, wie es nach der aktuellen Spielzeit für ihn sportlich weitergehen könnte. Am 8. Februar 2025 wird er seinen 30. Geburtstag feiern. Zuletzt deutete sich an, dass der ehemaligen Leipziger beim FC Bayern bleibt.

Im Sommer war heftig über einen Abschied Kimmichs diskutiert worden, der insbesondere beim FC Barcelona gehandelt wurde. Zuletzt warf das spanische Portal "todofichajes.com" mit Atlético Madrid einen weiteren Klub in den Raum, der die Fühler nach Kimmich ausgestreckt haben soll.