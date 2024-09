Mega-Ausstiegsklausel bei HSV-Star enthüllt

IMAGO/Henning Rohlfs

Fabio Baldé (M.) startet derzeit beim HSV richtig durch

In der vergangenen Woche gab der Hamburger SV eine wichtige Personalentscheidung bekannt: Youngster Fabio Baldé unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2029 beim HSV und soll sich in naher Zukunft zum Leistungsträger entwickeln. Jetzt wurde enthüllt, dass der Youngster eine vergleichsweise riesige Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt verankert haben soll.

Davon zumindest berichtete das "Hamburger Abendblatt" am Dienstag. Wie die Zeitung vermeldete, soll der 19-Jährige eine festgeschriebene Ablösesumme in seinem langfristig ausgelegten HSV-Vertrag stehen haben, für die er den Klub verlassen könnte.

Die Ausstiegsklausel soll sich bei 20 Millionen Euro befinden. Sollte in der nahen Zukunft ein interessierter Verein diese festgeschriebene Ablösesumme bezahlen, würde Baldé zum neuen Rekordtransfer der Hansestädter aufsteigen.

Seit 16 Jahren ist Nigel de Jong der HSV-Rekordverkauf. Der Niederländer wurde im Sommer 2008 für 18 Millionen Euro Ablöse an Manchester City verkauft. Dahinter folgen in der Liste der Rekordverkäufe Hakan Calhanoglu (ging 2014 für 15,25 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen) und Rafael van der Vaart (ging 2008 für 15 Millionen Euro zu Real Madrid).

HSV-Youngster Baldé "stotzt vor Selbstvertrauen"

Der gebürtige Hamburger Baldé startet in dieser Saison richtig durch bei den Rothosen und wurde von Cheftrainer Steffen Baumgart bislang in allen fünf Zweitliga-Spielen eingesetzt.

Nachdem er beim jüngsten 5:0-Heimsieg gegen Jahn Regensburg gleich zwei Torvorlagen lieferte, meinte der Linksaußen mit stolz geschwellter Brust gegenüber Vereinsmedien: "Ich strotze vor Selbstvertrauen, aber das ist nicht selbstverständlich. Der Trainer gibt mir ein gutes Gefühl. Er lässt mich spielen und redet viel mit mir. Jeder Fußballer kann das bestätigten: Wenn ein Fußballer Selbstvertrauen hat, laufen auch die Sachen auf dem Platz besser."