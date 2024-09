Fünf Wettbewerbe? BVB-Boss hadert mit "extremer Belastung"

IMAGO/Alex Gottschalk/DeFodi Images

Lars Ricken (r.) ist Sport-Geschäftsführer beim BVB

Am Mittwochabend (Anstoß 21:00 Uhr) startet Borussia Dortmund mit einem Auswärtsspiel beim FC Brügge in die neue Champions-League-Saison. Vor der Abreise nach Belgien bezog BVB-Boss Lars Ricken klar Stellung zu dem immer größer und länger werdenden Spielplan für seinen Klub.

"Es ist natürlich schon eine Herausforderung und für die Spieler eine extreme Belastung" meinte Lars Ricken als Dortmunder Geschäftsführer Sport gegenüber einer Medienrunde am Dienstagvormittag, ehe es in den Flieger in Richtung Champions-League-Auftakt nach Brügge ging.

Ricken wies daraufhin, dass im Kader des Vorjahresfinalisten der Königsklasse eine Vielzahl an Spielern bei gleich fünf Wettbewerben an den Start geht. Neben den drei gewöhnlichen Wettbewerben Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League kommt in dieser Saison auch noch die neu aufgelegte Klub-WM dazu, die nach dem eigentlichen Spieljahr vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird.

Aus der Bundesliga sind mit dem FC Bayern und dem BVB zwei deutsche Vertreter unter den insgesamt 32 Teilnehmern.

Ricken nimmt BVB-Stars in die Pflicht

Darüber hinaus rechnet Lars Ricken auch noch die Abstellungen zu den Nationalmannschaften als quasi fünften Wettbewerb für die Mehrheit der Dortmunder Profis dazu: "Wir haben fünf Wettbewerbe, weil wir noch extrem viele Nationalspieler haben. Wir hatten glaube ich 16 Abstellungen, da kommen auch noch mal acht bis zehn Spiele auf die Jungs zu."

Die extrem hohen Belastungen zu managen, sei eine der zentralen Herausforderungen im Laufe einer Saison, führte der Ex-Nationalspieler aus: "Das gilt es zu händeln. Belastungssteuerung ist da natürlich das große Wort. Dafür brauchst du einen guten Kader. Ich glaube, den haben wir."

Schon beim letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Heidenheim (4:2) hatte Cheftrainer Nuri Sahin auf gleich fünf Positionen Veränderungen im Vergleich zum 0:0-Remis gegen Bremen vorgenommen.

"Es ist auch die Verpflichtung von jedem Spieler, sich in die Form zu bringen. Weil es jederzeit sein kann, dass man gebraucht wird", nahm Ricken die Dortmunder Profis in Gänze in die Pflicht.