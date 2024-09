Enthüllt: Kimmich erhält jährlich eine Extra-Prämie

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Bleibt Joshua Kimmich über 2025 hinaus beim FC Bayern?

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern läuft im Sommer 2025 aus, in Kürze sollen Verhandlungen über eine Verlängerung starten. Nun wurde bekannt, dass der Defensivallrounder bereits seit Längerem einmal jährlich eine Extra-Prämie kassiert, die sonst wohl kaum ein Spieler bekommt.

Joshua Kimmich hat auf dem Platz so einige spezielle Fähigkeiten zu bieten, unter anderem seine große Flexibilität in der Defensive. Doch auch abseits des Rasens besitzt Kimmich ein beeindruckendes Alleinstellungsmerkmal, denn der Profi des FC Bayern hat schon seit längerer Zeit keinen Berater oder Agenten, der für ihn um Geld feilscht, sondern verhandelt seine Verträge selbst.

Verdient Kimmich deshalb weniger als seine Kollegen? Keinesfalls. Denn wie die "Sport Bild" berichtet, bekommt der deutsche Nationalspieler ein Grundgehalt von 15 Millionen Euro pro Jahr, das sich durch Bonuszahlungen für Einsätze und Erfolge auf bis zu 20 Millionen Euro erhöhen kann.

Damit gehört Kimmich zu den Topverdienern in München. Das war allerdings bereits im Vorfeld bekannt, auch wenn sich die jeweiligen Summen für das Salär in den verschiedenen Medienberichten in der Vergangenheit immer leicht unterschieden.

Nun hat die "Sport Bild" allerdings enthüllt, dass Kimmich zudem noch eine Extra-Prämie vom FC Bayern bekommt, eben weil er ohne Berater agiert, welcher sonst üblicherweise zu einem gewissen (und manches Mal nicht kleinen) Teil mitverdient.

FC Bayern will Kimmich-Vertrag verlängern

Laut dem Bericht des Sportmagazins bekommt Kimmich, weil der deutsche Rekordmeister die Zahlungen für den Agenten spart, geschätzt eine Million Euro pro Jahr extra. Heißt: Auch als eigener Agent kann Kimmich kassieren.

Möglicherweise wird das auch bei den anstehenden Verhandlungen über die Verlängerung des aktuellen Vertrages der Fall sein. Dieser läuft im Sommer 2025 aus. Sportvorstand Max Eberl kündigte vor Kurzem bereits Gespräche mit Kimmich an.

Als dieser nach dem 9:2-Auftakterfolg in der Champions League gegen Zagreb darauf angesprochen wurde, sagte Kimmich vor mehreren Medien: "Es ist immer schön, wenn der Klub hinter dir steht."

Leicht werden die Gespräche trotzdem nicht. Denn, wie es heißt, will der FC Bayern das Gehaltsniveau insgesamt senken und auch Kimmich daher eher weniger Gehalt bieten. Immerhin: Diesen Umstand wird der 29-Jährige in den Verhandlungen dann selbst besprechen können.