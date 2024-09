Lange Pause für Freiburg-Youngster Röhl

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Merlin Röhl fehlt dem SC Freiburg vorerst verletzt

Offensivspieler Merlin Röhl fehlt dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg "bis auf Weiteres".

Der 22-Jährige hat im Punktspiel am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum (2:1) einen Syndesmoseriss im Sprunggelenk erlitten.

Röhl stand in den drei bisherigen Ligaspielen der neuen Saison immer in der SC-Startelf. Gegen Bochum musste der gebürtige Berliner bereits in der 39. Minute ausgewechselt werden.