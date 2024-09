Hype um Schalke-Trikots: "Es ist wirklich verrückt"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Das aktuelle Trikot des FC Schalke 04

Obwohl (oder gerade weil) der FC Schalke 04 inzwischen in die Niederungen der 2. Bundesliga abgestürzt ist, erfreuen sich alte Trikots der Königsblauen im Internet großer Beliebtheit.

"Es ist wirklich verrückt. Sobald ich Schalke-Trikots online stelle, sind sie sofort weg", berichtete Leon Rademaker, Betreiber der Plattform trikotstoff.de, gegenüber der "WAZ".

Doch warum sind S04-Fans bereits, teils mehr als 100 Euro für Trikots zu zahlen, die von der Schalker Mannschaft vor Jahren oder gar Jahrzehnten getragen wurden? "Retro-Trikots sind pure Nostalgie, sie bringen Erinnerungen an eine bessere Zeit zurück – und gerade jetzt, wo es für Schalke schlecht läuft, wird gern an die Erfolge der Vergangenheit gedacht. Durch das Tragen ihrer Trikots holt man Ebbe Sand, Gerald Asamoah und Co. zurück ins Jetzt", schilderte Branchenkenner Rademaker.

Besonders begehrt ist ihm zufolge das Jersey, mit dem die legendären Schalker "Eurofighter" im Jahr 1997 den UEFA-Cup im Finale gegen Inter Mailand gewannen. "Ich bekomme extrem oft Anfragen von Schalke-Fans nach den Eurofighter-Trikots – es war eine erfolgreiche Zeit und ein geiles Trikot", sagte Rademaker.

FC Schalke 04: Keine Billig-Trikots für "Hardcore-Fans"

Sehr gut verkaufen lassen sich laut dem 29-Jährigen auch Retro-Shirts vom FC Bayern, vom Schalker Erzrivalen Borussia Dortmund oder vom Hamburger SV. Trikots von der TSG 1899 Hoffenheim oder von RB Leipzig gehen dagegen weniger gut. "Nostalgie und Tradition spielen eine große Rolle", erklärte Rademaker.

Konkurrenz durch billige Fake-Produkte fürchtet der Shop-Betreiber nicht. "Wer auf der Straße oder im Bierkönig auf Mallorca auffallen will, greift schnell mal zu einem 20-Euro-Trikot, obwohl die Qualität oft Mist ist. Aber meine Erfahrung ist: Die meisten Hardcore-Fans würden niemals ein Fake-Trikot im Stadion tragen."

Rademaker zufolge sei ein Trikot "längst mehr als ein Stück Stoff, das im Stadion getragen wird, es ist ein Modeobjekt".