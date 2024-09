Geraerts reagiert auf nächsten Schalke-Zoff

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Ibrahima Cissé (l.) eckt beim FC Schalke 04 immer wieder an

Beim FC Schalke 04 ist vor dem richtungsweisenden Krisen-Gipfel gegen Darmstadt 98 am Freitag (18:30 Uhr) Feuer drin. Torhüter Justin Heekeren und Abwehrspieler Ibrahima Cissé gerieten im Training aneinander. Trainer Karel Geraerts reagiert.

Was war passiert? In einer Kleinfeld-Spielform bei der Einheit am Dienstag unterlief Cissé ein Stellungsfehler. Heekeren pampte den Teamkollegen an, beide gerieten in Streit und wurden von Geraerts in die Kabine geschickt.

Sanktionen müssen die Schalker Profis aber nicht befürchten. "Für mich ist das kein Thema. So etwas passiert oft im Fußball. Es waren heiße Emotionen, ich habe beide Spieler in die Kabine geschickt, aber keine Konsequenzen gezogen", sagte Geraerts. "Ich habe ein sehr gutes, sehr intensives Training gesehen, alle haben gespielt, um zu gewinnen. Diese Mentalität brauchen wir am Freitag."

Eine gesonderte Aussprache zwischen Heekeren und Cissé gab es nicht. Auch damit geht Geraerts d'accord. "Wenn sie gar nicht reden, habe ich ein Problem. Wenn sie damit zufrieden sind, wenn sie ein Tor kassieren, habe ich ein Problem. Ich habe es lieber, wenn es Emotionen gibt", betonte der belgische Übungsleiter.

Nicht der erste Trainingszoff beim FC Schalke 04

Cissé ist allerdings nicht das erste Mal in einen Trainingszoff auf Schalke verwickelt. Bereits in der vergangenen Woche musste sich der 23-Jährig eine Standpauke von Kapitän Kenan Karaman gefallen lassen.

Vorausgegangen war auch damals ein individueller Fehler des Innenverteidigers im Spiel auf kleine Tore. Geraerts erklärte Cissé zunächst sachlich seinen Fehler, auch Karaman musste nicht zum Rapport. Später sprachen sich die beiden aus.

Für Geraerts wird die Partie gegen Darmstadt wohl ein Job-"Endspiel". Schalke 04 ist schwach in die neue Saison gestartet und hat nach fünf Ligaauftritten erst einen Sieg auf dem Konto.

Konflikte gibt es zudem zwischen Geraerts und Kaderplaner Ben Manga. Der "kicker" berichtete auch über Trainer-Kritik aus der Mannschaft.