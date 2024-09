Bericht: Bayern-Bankdrücker erwägt Flucht aus München

IMAGO/RHR-FOTO

Eric Dier (l.) ist beim FC Bayern nur noch Ergänzungsspieler

Die bisherige Zeit von Eric Dier beim FC Bayern gleicht einer Achterbahnfahrt. Ging es für den englischen Verteidiger in den ersten Monaten noch steil bergauf bei den Münchnern, steht er aktuell nur auf dem Abstellgleis unter Cheftrainer Vincent Kompany. Ergreift Dier schon im Winter die Flucht aus München?

Im Januar 2024 wurde Dier zunächst nur auf Leihbasis von Tottenham Hotspur verpflichtet, um eine neue Alternative für den Defensivbereich zu schaffen. Unter dem damaligen Cheftrainer Thomas Tuchel entwickelte sich der 30-Jährige aber schnell zur Stammkraft, absolvierte in der Rückrunde insgesamt 20 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.

Mittlerweile hat der Defensivmann einen Vertrag als regulärer Spieler beim FC Bayern in der Tasche, wurde im Sommer fest und ablösefrei aus London verpflichtet. Doch seitdem zeigt die Kurve des 49-maligen englischen Nationalspielers deutlich nach unten.

Unter dem neuen Coach Vincent Kompany hat Dier lediglich zwei Kurzeinsätze als Einwechselspieler zu Buche stehen, kommt ansonsten an den Platzhirschen Minjae Kim und Dayot Upamecano in der Innenverteidigung nicht vorbei.

Dier soll Interessenten aus der Bundesliga und Premier League haben

Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur nun vermeldete, soll es bei Dier mittlerweile konkrete Gedankenspiele darüber geben, den Bundesliga-Tabellenführer im bevorstehenden Winter doch wieder zu verlassen.

Laut dem Medienbericht soll es in mehreren Top-Ligen Interessenten für den Verteidiger geben, der 274 Premier-League-Spiele für die Spurs bestritten hat. So sollen Vereine unter anderem aus der Bundesliga, aus der Premier League, der Serie A und der Saudi Pro League an Dier dran sein.

Sollte sich die sportliche Situation bis zum Winter-Transferfenster im Januar 2025 nicht mehr verändern, könnten die Gedankenspiele über einen Abschied aus München bei Dier selbst immer konkreter werden.