Eintracht bangt um Götze-Einsatz

IMAGO/Jürgen Kessler

Mario Götze steht auf der Kippe

Der Einsatz von Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Mario Götze in der Bundesligapartie gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr, sport.de-Ticker) ist mehr als fraglich. Nach einer Verletzung an den Adduktoren wird er nun von einer Erkrankung gebremst.

Eintracht Frankfurt muss am Wochenende möglicherweise auf Mario Götze verzichten. Schon in der vergangene Woche in der Partie gegen den VfL Wolfsburg hatte Götze die zweite Halbzeit der Eintracht gegen Wolfsburg verpasst. Der Grund: Adduktorenprobleme.

Nun kommt noch ein weiteres Problem dazu.

Toppmöller über Götze: "Es wird Spitz auf Knopf"

"Mario konnte bisher noch gar nicht mit dem Team trainieren. Erst wegen seiner muskulären Probleme, jetzt hat er sich aber leider auch noch einen leichten Infekt geholt", verriet Trainer Dino Toppmöller auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag.

"Es wird Spitz auf Knopf", sagte der 43-Jährige weiter. Die Entscheidung fällt wohl erst am Samstagmorgen.

Eintracht Frankfurt: Das sind die Alternativen für Mario Götze

Toppmöller nannte selbst die Alternativen für den möglicherweise frei werdenden Startelfplatz. Farès Chaïbi, Ansgar Knauff, Junior Dina Ebimbe, Can Uzun und Jean-Mattéo Bahoya seien Optionen. "Die Frage ist, wollen wir da ein bisschen mehr auf Speed setzen? Wollen wir vielleicht eher einen Spieler haben, der mehr im Zwischenraum agiert?", erklärte der Coach.

Sicher ist bereits, dass Stammkeeper Kevin Trapp ebenfalls ausfallen wird. Auch er musste beim 2:1 gegen Wolfsburg verletzt ausgewechselt werden. Für ihn springt der 21-jährige Kaua Santos in die Bresche. "Natürlich ist es nicht schön, wenn der Kapitän ausfällt", sagte Toppmöller. Die Eintracht sei jedoch zuversichtlich, dass Trapp nicht "allzu lange" ausfallen werde. Zudem habe er großes Vertrauen in jeden seiner drei Keeper, betonte Toppmöller.