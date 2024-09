Bericht: FC Bayern wittert "Schnäppchen"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Michael Olise (r.) startet stark beim FC Bayern

Michael Olise hat einen starken Start beim FC Bayern hingelegt. Die Münchner Verantwortlichen sind mit dem Neuzugang zufrieden und sollen gar ein Transfer-"Schnäppchen" wittern.

Laut dem italienischen Journalist Fabrizio Romano ist der FC Bayern mit Olise "extrem glücklich" - und das nicht nur, weil der Flügelflitzer in den letzten zwei Pflichtspielen drei Treffer erzielte.

Der deutsche Rekordmeister soll glauben, dass der Transfer von Olise "ein Schnäppchen" gewesen sei, berichtet Romano weiter. Die Münchner hatten den 22-Jährigen von Crystal Palace losgeeist. Die Ablösesumme soll sich auf rund 45 Millionen Euro plus fünf weitere Millionen an möglichen Bonuszahlungen belaufen haben, schreibt der Reporter beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Der FC Bayern soll "großes Potenzial" in Olise sehen.

Olise zeigt sein Potenzial beim FC Bayern

Besagtes Potenzial zeigte der Franzose in seinen ersten Wochen an der Säbener Straße schon wiederholt. Olise steht nach den ersten fünf Pflichtspieleinsätzen für den FC Bayern bei drei Toren sowie einer Vorlage.

Der Offensivakteur glänzte beim 9:2 (3:0) gegen Dinamo Zagreb in der Champions League zuletzt mit einem Doppelpack und wandelte damit auf den Spuren einer französischen Fußball-Ikone.

Olise debütierte während der vergangenen Länderspielpause in der Nations League für die französische Nationalmannschaft.

Bei Olises Ex-Arbeitgeber Crystal Palace wird der Wechsel zum FC Bayern übrigens positiv bewertet. "Wir sind stolz darauf, dass Michael Olise zu Bayern München gegangen ist", verriet Palace-Vorstandschef Steve Parish zuletzt gegenüber "Sky Sports": "Wir wollen an die Top-Klubs verkaufen, oder an Klubs wie Newcastle, die große Ambitionen haben und kürzlich in der Champions League waren."

Der Grund: "Wir werden keine wirklich großen jungen Talente zu uns holen können, wenn sie denken, dass sie hier festsitzen werden", erklärte der Funktionär.