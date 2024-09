Enthüllt! S04-Aufsichtsrat stellt Forderung an Geraerts

IMAGO/Steven Mohr

Karel Geraerts steht beim FC Schalke 04 mächtig unter Druck

Beim FC Schalke 04 brennt es jüngsten Medienberichten zufolge wieder einmal lichterloh. Für Cheftrainer Karel Geraerts könnte das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am Freitagabend (18:30 Uhr) zum Endspiel werden. Nun ist durchgesickert, dass sich der S04-Aufsichtsrat mit einer klaren Forderung an den Belgier gerichtet haben soll.

Der FC Schalke 04 steht nach fünf Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga mit nur einem Sieg nah an der Abstiegszone, bei Königsblau hängt der Haussegen schief. Mittendrin: Trainer Karel Geraerts, der bei den Knappen viel Kredit verloren hat. Insbesondere Kaderplaner Ben Manga würde den 42-Jährige wohl gerne ersetzen.

Nun mischt sich offenbar auch erstmals der Aufsichtsrat des Traditionsklubs in die Trainer-Diskussion ein. Laut "Bild" sollen die Klub-Bosse mit einer klaren Forderung an Geraerts herangetreten sein. Demnach müssen die Königsblauen aus den kommenden zwei Ligaspielen sechs Punkte einfahren.

FC Schalke 04: Geraerts-Aus nicht mehr zu verhindern?

Eine Pleite gegen den SV Darmstadt 98 am Freitagabend (18:30 Uhr, live im Ticker bei sport.de) würde demnach das Aus des Belgiers bedeuten, der jedoch auch mit einem Sieg gegen die Hessen keinesfalls sicher im Sattel sitzen würde. Auch in der darauffolgenden Woche müsste gegen den schwach gestarteten Aufsteiger Preußen Münster unbedingt ein Sieg her.

Der Pay-TV-Sender "Sky" geht mittlerweile sowieso davon aus, dass ein Geraerts-Aus nur noch eine Frage der Zeit ist, das durch drei Punkte gegen die Lilien und Münster nur herausgezögert werden kann. Das Verhältnis des Cheftrainers und Manga ist demnach "schwer belastet".

Das Ganze rührt unter anderem daher, dass sich Trainer und Kaderplaner beinahe überwarfen, als es um die personellen Entscheidungen von Geraerts mit Blick auf die Aufstellung ging. Beide Seiten hatten öffentlich ihr Unverständnis über den anderen kundgetan.