Bayer Leverkusen hat "totale Kontrolle" bei Wirtz

IMAGO/Marcel van Dorst/DeFodi Images

Florian Wirtz feierte ein Traumdebüt in der Champions League

Florian Wirtz hat - das muss man fast schon so achselzuckend konstatieren - ein Champions-League-Debüt in Normalform gegeben. Normalform heißt beim Star von Bayer Leverkusen: Doppelpack und überragende Leistung. Das Interesse der europäischen Topklubs am 20-Jährigen dürfte sich verstärken. Ein Transfer-Insider sieht "verrückte" Zeiten in Leverkusen heranziehen.

"Flo doing Flo things", sagte Leverkusen-Torwart Lukas Hradecky nach dem 4:0-Erfolg der Werkself in Rotterdam. Auch Trainer Xabi Alonso hielt sich kurz und knapp: "Er hat allen gezeigt, wie gut er ist."

Mit seinem Traumeinstand auf der Königsklasse-Ebene hat Florian Wirtz einmal mehr unterstrichen, eine der heißesten Aktien auf dem europäischen Markt zu sein.

Schon im Sommer wurde mehreren Topklubs aus der Premier League sowie Real Madrid Interesse am Nationalspieler nachgesagt. Auch der FC Bayern hat Wirtz ganz genau im Blick.

Aber: Wirtz entschied schon früh, auch in der Saison 2024/25 für den deutschen Meister aufzulaufen. "Es ist wichtig zu klären, dass Florian Wirtz im Sommer 2024 nie auf dem Markt war. Er hatte mehrere Gespräche mit Bayer Leverkusen im März und April, in denen er bestätigt hat, dass er bleibt und nicht nach Liverpool oder sonst wo hingeht", berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing".

Bayer Leverkusen: Alonso ein Faktor für Wirtz' Zukunft?

Im kommenden Jahr könne sich das ändern, so Romano. "Schauen wir, was passiert. Zurzeit erwähnt bei Bayer Leverkusen intern niemand das Thema Wirtz, sie habe die Situation total unter Kontrolle."

Leverkusen wisse, dass sich Wirtz in dieser Saison voll auf die Bundesliga und die Champions League konzentrieren wolle. "Wenn er so weiterspielt, erwarten sie, dass 2025 verrückte Angebote reinkommen", glaubt Romano. Er rechne zudem damit, "dass auch die Zukunft von Xabi Alonso für den Spieler wichtig sein wird".

Wirtz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027, Alonsos Arbeitspapier gilt bis 2026.