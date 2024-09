Baumgart mit klarer Ansage an HSV-Star

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

HSV-Trainer Steffen Baumgart fordert mehr von Ludovit Reis (r.)

Seit seiner Ankunft beim Hamburger SV gehörte Ludovit Reis zu den absoluten Leistungsträgern der Rothosen. Mit seinen Leistungen spielte sich der Niederländer in die Notizbücher diverser Erstligisten. Doch in den letzten Wochen kam der einstige Stammspieler nicht mehr über eine Joker-Rolle hinaus. Cheftrainer Steffen Baumgart sendet nun klare Worte an den HSV-Mittelfeldakteur.

Im vergangenen Transfer-Sommer wurde heftig über einen HSV-Abschied von Ludovit Reis spekuliert. Rund vier Millionen Euro Ablöse verlangte der Traditionsklub für die Dienste des ehemaligen Juniorennationalspielers der Niederlande. Zu einem Wechsel kam es trotz Interesse aus dem In- und Ausland aber nicht.

An die guten Leistungen der letzten Jahre kann der ehemalige Osnabrücker, der 2021 an die Elbe wechselte, in dieser Spielzeit noch nicht anknüpfen. Der einstige Stammspieler und Leistungsträger war unter Steffen Baumgart zuletzt nicht mehr gesetzt. Bei den deutlichen Siegen gegen Münster und Regensburg kam nur er zu Joker-Einsätzen.

HSV-Star in einer "nicht einfachen Situation"

Diese Rolle winkt Reis nun auch beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Er weiß, dass es keine so einfache Situation ist, wie sie es vielleicht schon einmal war, um spielen zu können", erklärte Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel auf dem legendären Betzenberg.

"Es macht den Kader dieses Jahr aus, dass du keine Garantie hast, weil du vorher häufiger mal gesetzt warst, sondern du musst deine Leistungen bringen. Daran arbeitet er. Er macht auf mich einen sehr guten und klaren Eindruck", legte der Ex-Profi, der weiß, dass die aktuelle Situation für Reis eine Umstellung darstellt, nach.

"Ludo ist ein Spieler, der sehr viele Spiele gemacht hat und ein junger Spieler ist. Er hat bisher eher die Sonnenseite gesehen als Regen gehabt. Aber im Fußball gehören solche Situationen dazu, dass eine Phase kommt, in der man sich rankämpfen muss", so Baumgart weiter, der betonte, dass der 24-Jährige "weiß dass der Weg nicht einfach ist".