Hertha-Boss bestätigt großes Interesse an Reese und Maza

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Ibrahim Maza und Fabian Reese sollen Hertha BSC zurück in die Bundesliga führen

Ibrahim Maza und Fabian Reese wurden im zurückliegenden Transfer-Sommer intensiv mit einem Abschied von Hertha BSC in Verbindung gebracht. Dennoch entschied sich das Offensiv-Duo für einen Verbleib in Berlin. Das Interesse anderer Klubs hat Sportchef Benjamin Weber in einem Interview nun bestätigt.

Als Absteiger aus der Fußball-Bundesliga spielte Hertha BSC eine durchwachsene Zweitliga-Saison, die auf Platz neun endete. Mit einem neuen Trainer soll die Alte Dame in dieser Spielzeit wieder um den Aufstieg mitspielen. Helfen sollen dabei auch Fabian Resse und Ibrahim Maza, die sich trotz Interesse anderer Klubs für einen Verbleib in der Hauptstadt entschieden.

Insbesondere Reese wurde nachgesagt, dass er gerne in die Bundesliga gewechselt wäre. Unter anderem Borussia Dortmund und der SC Freiburg sollen Interesse an dem Flügelspieler gezeigt haben. Begehrlichkeiten hat nun auch Sportchef Benjamin Weber in einem Interview mit "Transfermarkt.de" bestätigt.

"Natürlich gab es einige Vereine, die ihn auf dem Zettel hatten. Das ist nach einer Saison mit 30 Scorern mehr als nachvollziehbar. Und es ist auch klar, dass er als Sportler die Ambition hat, so hoch wie möglich zu spielen", so der 44-Jährige, der sich daher umso mehr freute, dass sich der ehemalige Kieler zu Hertha BSC bekannt hat.

Hertha BSC: Auch Ibrahim Maza war heiß begehrt

"Das hat er oft betont, genauso aber auch, dass er seinen Weg bei uns noch nicht als beendet ansieht. Wir sind sehr froh, dass er sich für unseren Weg entschieden hat. Wichtig ist, dass er jetzt wieder gesund wird und dann wieder auf dem Platz steht", sagte Weber. Reese erlitt in der Vorbereitung eine Verletzung, die ihn bislang zum Zuschauen verdammte.

Mit Maza spielte sich in dieser Zeit ein anderer Offensivakteur der Berliner in den Fokus. Auch um den 18-Jährigen rankten sich Wechsel-Gerüchte, die mit der jüngsten Vertragsverlängerung allerdings aus der Welt geräumt wurden.

"Dass es Interesse an einem Spieler wie ihm gab, keine Frage. Ich denke, er hat das Vertrauen gespürt in den Weg, den wir ihm und seiner Familie aufgezeigt haben. Wir brauchen niemandem zu erzählen, dass er ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ist und das gewisse Etwas in ein Spiel reinbringen kann", schwärmte Weber vom Hertha-Shootingstar.