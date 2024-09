Topklub mit guten Karten im Musiala-Poker?

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Jamal Musiala wechselte 2019 zum FC Bayern

Verlängert Jamal Musiala seinen Vertrag beim FC Bayern? Oder strebt der deutsche Nationalspieler eine neue Herausforderung in seiner Karriere an? Sollte das letztgenannte Szenario eintreten, hätte wohl vor allem ein Topklub aus der Premier League gute Karten.

"Niemand weiß über die Zukunft von Pep Guardiola [Vertrag läuft aus, Anm.d.Red.] Bescheid, aber sollte Jamal Musiala im nächsten Sommer auf dem Markt sein, dürfte Manchester City der Favorit sein, ihn zu verpflichten", berichtet "Bild"-Fußballchef Christian Falk im "Daily Briefing".

"Sie suchen nach einem Nachfolger für Kevin De Bruyne, der bereits im vorherigen Transferfenster ein Bein in Saudi-Arabien hatte. Musiala wäre eine perfekte Verpflichtung", begründete der Reporter seine Einschätzung.

Der 21-Jährige sei "sehr ehrgeizig und will die Champions League gewinnen. Manchester City ist Jahr für Jahr der Favorit in dem Wettbewerb, also wäre das ideal für den deutschen Nationalspieler", führte Falk aus. Der Journalist erinnerte ebenfalls an die England-Vergangenheit von Musiala, der einst beim FC Chelsea sowie in den U-Nationalmannschaften der Three Lions kickte.

FC Bayern offenbar in der Pole Position

Falk machte allerdings gleichzeitig klar: "Im Moment sind jedoch die Bayern die Favoriten, um Musiala erneut unter Vertrag zu nehmen, und beide Seiten befinden sich derzeit in Gesprächen." Das aktuelle Arbeitspapier des offensiven Mittelfeldspielers ist an der Säbener Straße bis 2026 datiert.

"Dass Jamal für uns ein Gesicht werden soll, dass Jamal mit uns Außergewöhnliches schaffen soll, ist klar", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt gegenüber "Sky".

Die Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung stecken zudem offenbar längst nicht mehr in den Kinderschuhen: "Es ist so, dass wir uns schon über die ganzen Wochen austauschen. Letztlich werden wir uns aber hinsetzen und das in aller Ruhe machen. Wir wissen, was wir an Jamal haben und Jamal weiß aber auch, was er am FC Bayern hat", verriet Eberl hierzu.