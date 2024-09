Hamann überrascht mit Kompany-Aussagen

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Didi Hamann sieht den FC Bayern - meist - kritisch

Unter der Regie von Vincent Kompany hat der FC Bayern einen makellosen Saisonstart geschafft. Sogar der sonst so nörgelige Chefkritiker Didi Hamann findet überraschend kein Haar in der belgisch-bayerischen Suppe.

"Vincent Kompany macht seine Aufgabe bislang wunderbar, mit einer Ruhe, die für einen jungen Trainer sehr beeindruckend ist", lobte der TV-Experte den neuen Übungsleiter des deutschen Rekordmeisters in seiner "Sky"-Kolumne. "Aus meiner gemeinsamen Zeit mit ihm bei Manchester City weiß ich: Er ist ein sehr gescheiter Junge. Er war damals noch relativ jung, aber man hat gemerkt, dass er ein absoluter Leader ist. Er ging immer voran. Das hat er vom ersten Tag an gemacht und schnell eine Führungsrolle übernommen."

Kompany zeige als Trainer des FC Bayern "einen unglaublichen Drive, er will bedingungslos den Erfolg. Die Gefahr, die dabei immer besteht, ist, dass man zu schnell zu viel will. Doch er scheint das in diesen Momenten gut zu zügeln", schwärmte Hamann.

Positiv bewertet der frühere Nationalspieler auch, wie Kompany beim FC Bayern bisher den harten Konkurrenzkampf im Kader managt. "Wenn du solche Weltklasse-Spieler hast, dann musst du denen auch Freiheiten lassen. Kompany löst das Ganze bisweilen sehr sympathisch und könnte keinen besseren Job machen."

FC Bayern: Diese "Aufgabe" muss Vincent Kompany bewältigen

Weil der FC Bayern mehrere Abgangskandidaten wie Leon Goretzka oder Kingsley Coman in der zurückliegenden Sommer-Transferperiode nicht loswurde, habe Kompany nun einen "sehr vollen Kader, den er bei Laune halten muss", sagte Hamann. "Das wird eine Aufgabe, die es in den kommenden Wochen zu bewältigen gilt."

Der FC Bayern hatte Kompany nach den Absagen mehrere anderer Kandidaten als Nachfolger von Thomas Tuchel vom FC Burnley aus der englischen Premier League geholt. Kritische Stimmen, der 38-Jährige sei als Chefcoach auf absolutem Top-Niveau noch zu unerfahren, bestätigten sich bislang nicht.