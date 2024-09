Trainer-Ikone Funkel prophezeit HSV-Aufstieg

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Hamburgs Cheftrainer Steffen Baumgart (r.) und Friedhelm Funkel trafen sich in der letzten Saison noch als Kontrahenten

Am Samstagabend holte der Hamburger SV im Auswärtsspiels beim 1. FC Kaiserslautern ein 2:2, ließ somit im Kampf um die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga erneut Federn. Unabhängig vom Ausgang dieser Partie glaubt Trainer-Ikone Friedhelm Funkel fest daran, dass es in dieser Saison trotzdem etwas wird mit dem HSV und der Rückkehr in die erste Liga.

Im siebten Anlauf wird es für die Rothosen endlich zum Wiederaufstieg reichen, sagte der 70-Jährige voraus, der in der abgelaufenen Zweitliga-Saison einmal mehr als Feuerwehrmann eingesprungen war und den 1. FC Kaiserslautern zum späten Klassenerhalt geführt hatte.

"Es wird kein Durchmarsch. Aber wenn der HSV dieses Jahr nicht aufsteigt, wann dann?", meinte Funkel im Gespräch mit "Bild".

Die Bundesliga-Ikone ist sich sicher, dass die Mannschaft von Cheftrainer Steffen Baumgart in der laufenden Saison über die nötige Qualität und Breite im Kader verfügt, um endlich einen der ersten beiden Tabellenplätze zu erreichen.

Für Funkel steht fest: "Der HSV hat mit dem 1. FC Köln den besten Kader der Liga. Mit Marco Richter haben sie sich richtig verstärkt. Wenn er Selbstvertrauen hat und einen Trainer, der hinter ihm steht, ist das mehr als ein guter Spieler. Auch Dompé hat sich unter Steffen stabilisiert und kriegt mit Fabio Baldé Druck von einem jungen Kollegen."

Nach Lautern geht's gegen Paderborn und Düsseldorf

Vor allem die beiden souveränen Heimsiege gegen die Aufsteiger Preußen Münster (4:1) und Jahn Regensburg (5:0) seien für das Selbstverständnis des HSV ungemein wichtig gewesen, betonte Funkel.

"In den vergangenen beiden Saisons hat der HSV zusammen 22 Punkte gegen Aufsteiger verloren", erinnerte sich der Trainer-Altmeister an die peinlichen Auftritte der Hamburger in den letzten Jahren gegen Elversberg, Wehen Wiesbaden, Rostock und Co.

Vor der nächsten Länderspiel-Pause Mitte Oktober stehen für die Hanseaten noch die richtungweisenden Duelle mit dem SC Paderborn (28. September) und Fortuna Düsseldorf (6. Oktober) auf dem Programm.