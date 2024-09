Medien: Schalke 04 kassiert Absage von Höwedes

IMAGO/Revierfoto

Benedikt Höwedes war beim FC Schalke 04 als neuer Sportdirektor gehandelt worden

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat sich nach der 3:5-Klatsche gegen Darmstadt 98 nicht nur von Cheftrainer Karel Geraerts, sondern auch von Sportdirektor Marc Wilmots getrennt. Für den S04-Kaderplaner hatten die Bosse mit Benedikt Höwedes angeblich schon einen Wunsch-Nachfolger im Blick. Der Ex-Weltmeister wird aber wohl vorerst nicht zu den Knappen zurückkehren.

Der FC Schalke 04 hat von Benedikt Höwedes eine Absage kassiert, wie "Bild" berichtet. Der 36-Jährige war zuvor als möglicher Nachfolger von Marc Wilmots auf dem Posten des Sportdirektors gehandelt.

Höwedes stehe seinem langjährigen Arbeitgeber "momentan" noch nicht zur Verfügung, heißt es weiter. Der Ex-Verteidiger hatte einst den Sprung aus der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 zu den Profis geschafft, für die Königsblauen absolvierte er zwischen 2007 und 2017 insgesamt 335 Pflichtspiele.

Vorerst hat auf Schalke Ben Manga die sportliche Verantwortung inne, er soll nun auch die Aufgaben von Marc Wilmots übernehmen. Der langjährige Frankfurt-Scout ist seit seiner Ankunft im Mai bereits für die Bereiche Kaderplanung, Scouting und Nachwuchs zuständig.

FC Schalke 04 bestimmt Interimstrainer

Die Entlassung von Marc Wilmots hatte S04-Vorstandsboss Matthias Tillmann am Samstagvormittag damit begründet, dass in der Führungsebene "unterschiedliche Ansichten" über die Ausrichtung des Klub bestanden hätten. "Aus Sicht des Vorstands ist es allerdings elementar wichtig, in der sportlichen Führungsriege des Vereins eine gemeinsame Linie zu verfolgen. Über die zukünftige Ausrichtung der Profi-Abteilung muss Einigkeit bestehen. Das war nicht mehr gegeben."

Der einstige Europapokalsieger von 1997 war erst im Januar zum FC Schalke 04 gekommen.

Offen ist derweil zudem, wer Karel Geraerts auf dem Trainerstuhl beerbt. Interimsweise wurde der Schalker U23-Trainer Jakob Fimpel befördert. "Die Entscheidung des Vorstands, den Weg mit Karel Geraerts nicht fortzusetzen, beruht nicht allein auf den ausbleibenden Resultaten und der Niederlage gegen Darmstadt, sondern vielmehr auf der negativen Gesamtentwicklung der vergangenen Wochen", hatte Tillmann die Entlassung begründet. Geraerts war im Oktober 2023 zum Revierklub gestoßen.