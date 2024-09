Erste Details zur Trainersuche des FC Schalke 04 enthüllt

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Such einen neuen Trainer für den FC Schalke 04: Ben Manga

Nach der Entlassung von Karel Geraerts befindet sich der FC Schalke 04 einmal mehr auf Trainersuche. Welches Profil der neue Übungsleiter mitbringen soll, ist intern offenbar klar umrissen.

Das berichtet die gewöhnlich gut informierte "WAZ". Demnach soll der Geraerts-Nachfolger nach Vorstellung von Ben Manga, Kaderplaner und nach der Trennung von Sportdirektor Marc Wilmots der starke Mann in der sportlichen Leitung, gut mit jungen Spielern umgehen können.

Er soll sich zudem mit Mangas Spielansatz, dem so genannten "Atletico-Madrid-Fußball" identifizieren können, also Wert auf defensive Stabilität legen und gleichzeitig das offensive Spektakel nicht aus den Augen verlieren.

Wünschenswert sei es aus Sicht der S04-Führung zudem, wenn der neue Chefcoach Deutsch spricht und die 2. Bundesliga kennt, heißt es.

Klar ist laut "WAZ" zudem: Viel Geld, um einen Trainer aus einem laufenden Vertrag herauszukaufen, kann und will Schalke nicht aufwenden. Es sei maximal eine kleine Ablösesumme möglich. Der neue Mann an der Seitenlinie wird also eher aus dem Kreis der derzeit vereinslosen Trainer stammen.

FC Schalke 04: Rätselraten um Kandidaten-Duo

Konkrete Namen möglicher Kandidaten werden in dem Bericht nicht genannt. Manga halte jedoch wie andere Kaderplaner auch Kontakt zu interessanten Trainern. Der frühere Chefscout von Eintracht Frankfurt habe zudem im Frühjahr, als die weitere Zukunft von Geraerts auf Schalke unklar war, bereits mögliche Optionen gescoutet.

"Sky" berichtete zuletzt, Manga habe dabei zwei, namentlich nicht genannte, Kandidaten im Auge gehabt. Ob diese nun auch noch zur Verfügung stehen und in den Gedankenspielen der Schalker eine Rolle spielen, ist unklar.

Das Ende der nicht einmal einjährigen Amtszeit von Geraerts war nach der 3:5-Heimpleite gegen Darmstadt 98 besiegelt, bei der Schalke eine 3:0-Führung verspielte.

S04-Vorstandschef Matthias Tillmann erklärte im Zuge der Bekanntgabe der Trennung am Samstagvormittag, man werde "noch heute mit konkreten Gesprächen beginnen", um zeitnah einen Nachfolger zu präsentieren.

Interimistisch coacht nun U23-Trainer Jakob Fimpel die Schalker Profis.