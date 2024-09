Abgang vom FC Bayern? Jetzt spricht Alphonso Davies

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Bleibt Alphonso Davies dem FC Bayern treu?

Der angeblich von Real Madrid umworbene Abwehrspieler Alphonso Davies lässt seine Zukunft beim FC Bayern offen.

"Mein voller Fokus liegt bei dieser Mannschaft. Ich spiele jetzt hier bei Bayern München und darauf konzentriere ich mich. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Deshalb mache ich mir darüber momentan keine Gedanken", sagte der 23 Jahre alte Kanadier gegenüber "Bild". "Egal, ob ich bleibe oder den Verein verlasse, ich werde diesen Klub immer in meinem Herzen tragen."

Davies' Vertrag beim FC Bayern läuft nach der Saison aus, er könnte die Münchner also ablösefrei verlassen. Real soll seit Monaten um ihn buhlen. Ab Januar könnte Davies auch offiziell mit den Königlichen verhandeln und dort theoretisch sogar schon einen Kontrakt ab dem 1. Juli 2025 unterschreiben.

Zuletzt hieß es aus Spanien, der FC Bayern verliere zunehmend die Hoffnung, Davies doch noch von einer Verlängerung zu eigenen Konditionen überzeugen zu können. Zwischen den Parteien soll es große Unstimmigkeiten in finanzieller Hinsicht geben. Davies und sein Management sollen ein deutlich höheres Gehalt fordern, als der FC Bayern zu zahlen bereit ist.

Auf die Frage, ob ein neues Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister noch im Bereich des Möglichen liegt, antwortete Davies: "Das ist eine gute Frage, da müsst ihr mit meinem Berater sprechen. Mein Fokus liegt jetzt gerade darauf, jedes Spiel zu gewinnen. Über das andere Thema mache ich mir gerade keine Gedanken."

FC Bayern bestätigt "Gespräche" ohne Einigung

Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt "Gespräche" mit der Davies-Seite bestätigt, "die bis jetzt noch zu keiner Einigung führten". Die Tür für eine weitere Zusammenarbeit sei "sicher nicht zu".

Davies kam unter Trainer Vincent Kompany zuletzt zweimal in Folge in der Startelf zum Einsatz. Allerdings gab es in der laufenden Saison auch Partien, in denen er nur als Einwechselspieler zum Zug kam oder sogar die komplette Spielzeit auf der Bank schmorte.