Hamann hinterfragt Transfer des FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann bewertet den Konkurrenzkampf beim FC Bayern

Sommer-Neuzugang Joao Palhinha muss sich beim FC Bayern aktuell hinter Eigengewächs Aleksandar Pavlovic anstellen. TV-Experte Dietmar Hamann hat den Transfer des portugiesischen Nationalspielers nun grundsätzlich hinterfragt.

"Für mich ist Pavlovic der Shootingstar. Für mich ist er der Spieler, um den du in München eine Mannschaft herum bauen musst, möglicherweise auch in der Nationalmannschaft. So einen kannst du natürlich kaum rausnehmen. Joshua Kimmich wird immer spielen, wenn er sich nichts zu Schulden kommen lässt und fit ist", bewertete Hamann bei "Sky90" den Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld des FC Bayern. Der 51-Jährige erinnerte zudem an die weiteren Optionen wie Konrad Laimer oder Leon Goretzka.

Palhinha stand in dieser Saison bislang einzig beim 6:1-Kantersieg bei Holstein Kiel am dritten Bundesliga-Spieltag in der Startelf von Cheftrainer Vincent Kompany. Beim anschließenden 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb kam der Sechser nicht zum Einsatz.

Am Wochenende wurde Palhinha beim 5:0 bei Werder Bremen rund 20 Minuten vor dem Spielende eingewechselt.

"Wenn du einen Mann für 50 Millionen holst ..."

"Das sind nicht die Spiele, in denen du einen Palhinha brauchst, den brauchst du gegen bessere Mannschaften", kommentierte Hamann: "Weil wenn er irgendwo Defizite hat, dann fußballerisch. Es liegt ihm natürlich auch nicht, wenn er reinkommt, es 5:0 steht und jeder macht Hacke, Spitze, eins, zwei, drei. Das ist auch nicht sein Spiel."

Es werde "sicherlich Spiele geben, in denen er gebraucht wird, die Frage ist, ob das reicht. Denn wenn du einen Mann für 50 Millionen holst, dann gehe ich davon aus, dass er im Jahr 45 bis 50 Spiele macht", bewertete der Ex-Nationalspieler den Transfer des 29-Jährigen.

Palhinha hatte bereits im Sommer 2023 kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern gestanden. Damals platzte der anvisierte Deal aber noch. Rund zwölf Monate später konnten sich die Münchner dann mit dem FC Fulham einigen. Die Ablösesumme soll sich auf circa 51 Millionen Euro belaufen haben.