Das steckt hinter Höwedes' Schalke-Absage

IMAGO/Revierfoto

Benedikt Höwedes kehrt vorerst nicht zum FC Schalke 04 zurück

Auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor hat sich der FC Schalke 04 offenbar eine Absage von Benedikt Höwedes eingehandelt. Inzwischen wird klarer, warum der Ehrenspielführer aktuell keine Rückkehr zu den Königsblauen in Erwägung zieht.

Wie die "WAZ" berichtet, wolle sich Höwedes derzeit keine zeitaufwendige Funktionärstätigkeit im Profi-Fußball zumuten. Stattdessen werde sich der 36-Jährige demnach vorerst auf seine familiären Verpflichtungen und seine drei Kinder konzentrieren.

Aber auch beruflich ist Höwedes eingespannt, als TV-Experte für die Champions League beim Streaminganbieter Amazon Prime. Diese Tätigkeit soll Höwedes gut gefallen und er wolle sie nicht aufgeben, heißt es.

Zudem, so der Bericht weiter, sagt Höwedes auch die aktuelle Macht-Konstellation auf Schalke nicht zu. Hinter Ben Manga, seit der Trennung von Wilmots der starke Mann im sportlichen Bereich, müsste der Weltmeister von 2014 in Gelsenkirchen die zweite Geige spielen - eine Aussicht, die ihn nicht reizen soll.

Kategorisch ausgeschlossen ist ein Höwedes-Comeback auf Schalke angeblich aber nicht. In Zukunft könnte es dazu kommen, sollte die Gemengelage aus Sicht des früheren Abwehrspielers dann besser passen, heißt es.

FC Schalke 04: Darum musste Marc Wilmots gehen

Wilmots hatte genauso wie Cheftrainer Karel Geraerts seinen Hut kurz nach dem 3:5-Heimdebakel gegen Darmstadt 98 nehmen müssen.

"In den vergangenen Wochen mussten wir feststellen, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gab, wie und in welche Richtung wir den Fußball auf Schalke entwickeln wollen", erläuterte Vorstandschef Matthias Tillmann. "Aus Sicht des Vorstands ist es allerdings elementar wichtig, in der sportlichen Führungsriege des Vereins eine gemeinsame Linie zu verfolgen. Über die zukünftige Ausrichtung der Profi-Abteilung muss Einigkeit bestehen. Das war nicht mehr gegeben."

Wilmots sei ein "Stabilisator auf dem Weg zum Klassenerhalt" in der Vorsaison und "eine Legende auf Schalke und wird das immer bleiben", betonte der S04-CEO.