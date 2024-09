Köln-Star meldet sich zurück

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Florian Kainz hatte sich im Sommer in einem Testspiel verletzt

Gute Neuigkeiten für den 1. FC Köln. Das Verletzungslazarett lichtet sich. Ex-Kapitän Florian Kainz ist wieder ins Training eingestiegen, auch ein weiterer Leistungsträger steht wieder auf dem Rasen.

FC-Routinier Florian Kainz hat seine Rückkehr auf den Trainingsplatz gefeiert. Der Österreicher war am Dienstag wieder bei der Einheit in Köln dabei.

Der 31-Jährige hatte sich in der Vorbereitung gegen Viktoria Köln am Sprunggelenk verletzt und bisher alle Saisonspiele des Effzeh verpasst. Seit Anfang September absolviert er individuelles Training.

1. FC Köln: Florian Kainz steigt wieder ins Training ein

Nun stieg er sogar eine Woche früher als ursprünglich geplant ins Mannschaftstraining ein und konnte an allen Trainingsformen teilnehmen. Kainz soll schrittweise im Training integriert werden. Das kommende Spiel am Wochenende gegen den Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr, sport.de-Ticker) kommt für den ehemaligen Kapitän aber noch zu früh. Sportchef Christian Keller kündigte an, dass Kainz bis spätestens zur Länderspielpause wieder eine Kaderoption sein soll.

Wieder fit ist auch Dejan Ljubicic. Der Offensivspieler hatte die vergangene Trainingswoche und das Derby gegen Fortuna Düsseldorf (2:2) mit einem grippalen Infekt verpasst. Auch er nahm wieder am Kölner Training teil.

Sein eigentlich angestrebter Wechsel im Sommer hatte sich zwar zerschlagen, in der Startelf des Zweitligisten hat der 26-Jährige seinen Platz als Leistungsträger weiter sicher.

Damion Downs wieder dabei

Leichte Entwarnung gab es bei Stürmer Damion Downs, der gegen Fortuna Düsseldorf angeschlagen ausgewechselt wurde. Eine Untersuchung zeigte, dass es keine strukturelle Verletzung gab. Auch er stand am Dienstag ohne weitere Probleme auf dem Trainingsrasen.

Dem FC fehlen weiter Mark Uth (Adduktoren), Luca Kilian (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) sowie Jacob Christensen (Kreuzbandriss).