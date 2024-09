Brisante Schalke-Entscheidung gefallen

IMAGO/Revierfoto

Dominick Drexler (r.) bleibt beim FC Schalke 04 außen vor

Rund um den Trainerwechsel kamen beim FC Schalke 04 auch Spekulationen auf, der aussortierte Routinier Dominick Drexler könnte wieder zum Profi-Team stoßen. Inzwischen ist die Entscheidung in der durchaus brisanten Angelegenheit gefallen.

Wie die "WAZ" berichtet, wurde am Dienstag am Rande des Trainings bekannt, dass es für Drexler auch nach der Trennung von Ex-Coach Karel Geraerts keine Rückkehr in die Mannschaft geben wird - unabhängig davon, wer nach Interimslösung Jakob Fimpel der neue Übungsleiter beim kriselnden Zweitligisten wird.

Dem neuen Chefcoach, der seine Arbeit wohl in der anstehenden Länderspielpause Anfang Oktober aufnehmen soll, soll freie Hand bei der Auswahl der Spieler für seinen Kader gelassen werden, heißt es - nur auf Drexler darf er nicht zurückgreifen.

Der 34-Jährige war bereits im Endspurt der vergangenen Saison suspendiert worden. Drexler habe sich rund um das Auswärtsspiel bei Hannover 96 (1:1) über die Mannschaft gestellt, sagte Geraerts damals.

Im Anschluss trainiert der Mittelfeldakteur in der Schalker U23 unter Fimpel. Beide verbindet ein gutes Verhältnis. Daher gab es zuletzt Gerüchte, Drexler könne begnadigt werden, auch weil Führungsspieler in der aktuellen Mannschaft rar sind. Dazu wird es nun aber nicht kommen.

FC Schalke 04: Raúl-Gerüchte von Ben Manga bestätigt

Wer den Trainerposten auf Schalke übernimmt, ist noch offen. Kaderplaner Ben Manga bestätigte Medienberichte, wonach Vereinsikone Raúl in den Gedankenspielen der Klub-Führung zumindest eine Rolle spielt.

"Seitdem er hier war, höre ich immer seinen Namen, sobald jemand entlassen wird. Natürlich ist Raúl ein Name, der begeistert. Das ist normal, dass ihr euch automatisch mit dem Namen beschäftigt - und wir es vielleicht auch tun", sagte Manga in einer Medienrunde. "Das ist jetzt schwer zu sagen: Ist er ein Thema? Ist er kein Thema?"

Raúl, der derzeit die zweite Mannschaft von Real Madrid trainiert, wird in deutschen und spanischen Medien seit Montag mit einer Schalke-Rückkehr in Verbindung gebracht. Unklar ist, ob der kriselnde Zweitligist überhaupt realistische Chancen auf eine Verpflichtung des 47-Jährigen hat.