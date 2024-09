Bosse-Beben? Führungs-Zoff beim 1. FC Köln eskaliert

IMAGO/Herbert Bucco

Zoff um Werner Wolf beim 1. FC Köln

Sportlich läuft es in der 2. Bundesliga bislang eher durchwachsen für den 1. FC Köln. Hinter den Kulissen gärt es zudem schon länger beim Bundesliga-Absteiger. Der Konflikt entlud sich auf der Mitgliederversammlung am Dienstag.

Im Fokus: der umstrittene Klub-Präsident Werner Wolf sowie seine beiden Stellvertreter Eckhard Sauren und Carsten Wettich.

Das Gremium wurde für das vergangene Geschäftsjahr nicht entlastet - ein Vorgang, den es zuvor dem vereinsnahen "Geissblog" zufolge erst einmal in der Geschichte des 1. FC Köln gegeben hatte, 2010, als Klub-Ikone Wolfgang Overath mit seiner Mannschaft am Ruder war. 51,54 Prozent der zu diesem Zeitpunkt anwesenden 1335 Mitglieder stimmten gegen die Entlastung für Wolf und Co, nur 48,46 Prozent dafür. 70 Mitglieder enthielten sich.

Zuvor hatte Mitgliederratschef Ho-Yeon Kim die amtierenden FC-Bosse in seiner Rede scharf attackiert. "Wir rügen den Vorstand", sagte der 42-Jährige. Die Kommunikation vonseiten der Führungsspitze mit dem Kontrollgremium erschwere "eine offene und konstruktive Zusammenarbeit", so Kim, der Wolf und seinen Mitstreitern zudem mangelnde Kritikfähigkeit vorwarf. Seine Empfehlung, den Vorstand nicht zu entlasten, kamen die Mitglieder schließlich nach.

Wolf meldete sich nach Kims Kritik zu Wort. "Wir wollen auf der Bühne keine Schlammschlacht beginnen. Ich verstehe nicht, warum ihr zum Ergebnis kommt, den Vorstand nicht zu entlasten. Dieser Schritt wird bei schweren rechtlichen Verfehlungen ergriffen. Wir sehen das anders", erklärte der 68-Jährige.

Bosse-Beben beim 1. FC Köln?

Der Vorstand habe sich bei Stammtischtreffen "der ungefilterten Kritik der Mitglieder gestellt. Von daher verstehe ich nicht, warum wir nicht kritikfähig sein sollen", so Wolf.

Für die desaströse Saison 2023/2024, die schließlich im Abstieg mündete, hatte der Präsident des 1. FC Köln die Mitglieder in seiner Rede um Entschuldigung gebeten. "Ich ärgere mich immer noch, in der 2. Liga zu spielen", sagte Wolf, einige Mitbewerber hätten über "geringere Ressourcen" verfügt.

Unmittelbare Konsequenzen hat die Nicht-Entlastung für die FC-Führung nicht. Das Ende von Wolfs Amtszeit, die noch bis 2025 datiert ist, soll "Bild" zufolge aber nun endgültig eingeläutet sein.