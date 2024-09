Überraschendes Comeback beim FC Schalke 04?

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Lino Tempelmann (l.) mischt wieder beim FC Schalke 04 mit

Beim FC Schalke 04 kommt es womöglich zu einem überraschenden Comeback.

Wie die "WAZ" berichtet, trainiert Lino Tempelmann seit Montag wieder mit den Profis des FC Schalke 04. Demnach mischt der zentrale Mittelfeldspieler voll im Training der Königsblauen mit.

Noch am Samstag hatte er bei der Einheit der Ersatzspieler nach der 3:5-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 nur am Rande mit einem Rehatrainer arbeiten dürfen. Nach der Trennung von Trainer Karel Geraerts hat sich die Situation für Tempelmann offenbar geändert.

Beim Training überzeugte Tempelmann wohl mit herausragender Fitness. Ein Sonderlob gab es zumindest von Mitspieler Ron Schallenberg.

"Lino hat sehr hart gearbeitet und sehr gut auf dem Platz, bevor er bei uns wieder eingestiegen ist", wird der 25-Jährige von der "WAZ" zitiert: "Er ist kein Spieler, der herangeführt werden muss. Natürlich haben wir das trotzdem gemacht, um ihn uns anzugucken, wie es ausgeht. Aber ich war nicht groß überrascht über seinen Zustand. Wenn er fit ist, kenne ich seine Qualitäten. Und die zeigt er gerade auch. Das kann uns nur gut tun."

Ob Tempelmann auch wieder in den Spieltagskader des FC Schalke 04 rückt, bleibt abzuwarten - und wird wohl auch vom neuen Trainer abhängen.

Der ehemalige U20-Nationalspieler Deutschlands war im Sommer 2023 vom SC Freiburg zu den Knappen gewechselt. 700.000 Euro wechselten damals den Besitzer. Insgesamt stand der zentrale Mittelfeldspieler bis dato in 23 Pflichtspielen für den FC Schalke 04 auf dem Rasen. Dabei erzielte er einen Treffer.

Schalke lehnte Leihe zur SV Elversberg ab

Zur neuen Saison war Tempelmann von Ex-Trainer Geraerts aussortiert worden. In Absprache mit dem Verein hatte er sich in seiner Münchner Heimat in Reha begeben, um seine Knieprobleme in den Griff zu bekommen. Eine Maßnahme, die offenbar Erfolg brachte.

Im Sommer stand Tempelmann der "WAZ" zufolge sogar vor einem Abschied vom FC Schalke 04. Ein Leihangebot der SV Elversberg sollen die Gelsenkirchener allerdings abgelehnt haben.