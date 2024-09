BVB-Star vor Blitz-Comeback

IMAGO/David Inderlied

Die BVB-Spieler Gio Reyna und Filippo Mane arbeiten an ihren Comebacks

Trainer Nuri Sahin von Borussia Dortmund muss seit Wochen auf Offensivspieler Giovanni Reyna verzichten. Doch nun gibt es positive Überraschung: Der BVB-Star könnte sein Comeback früher feiern als zunächst gedacht.

Giovanni Reyna steht dicht vor einer Rückkehr in den Kader von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. "Bei Gio sieht es ganz gut aus, auch schnell", sagte Nuri Sahin am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Freitag (20:30 Uhr).

"Wir hatten gesagt, dass er erst nach der Länderspielpause zur Verfügung steht, aber so wie es gerade läuft, kann es auch sein, dass er vielleicht auch für die letzten beiden Spiele vor der Pause in Frage kommen könnte", fügte der BVB-Coach hinzu: "Das sieht schon alles rund aus, was er macht."

Reyna hatte am Montag nicht nur leichte Laufeinheiten im Training absolvieren können, er war sogar schon am Ball aktiv. Unter Aufsicht von Athletiktrainer Marcelo Martins konnte der US-Amerikaner ein individuelles Programm abspulen, wie auch die "Ruhr Nachrichten" beobachteten.

Reyna hatte sich Anfang September während der Länderspielphase eine Leistenzerrung zugezogen. Noch vor den US-Testspielen gegen Kanada und Neuseeland war er wieder abgereist. Seither kuriert sich Reyna in Dortmund aus.

BVB-Talent Mane macht Fortschritte

Sahin hatte noch vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) zu Protokoll gegeben, dass es "leider einige Zeit dauern" werde, ehe Reyna wieder ein Spiel für den BVB bestreiten könne.

Die vergangene Rückrunde hatte der Offensivspieler auf Leihbasis beim englischen Erstligisten Nottingham Forest verbracht. Doch auch in der Premier League fand Reyna nicht wie erhofft in die Spur. Galt er in der Vorbereitung zunächst als Streichkandidat, erkämpfte er sich dann doch einen Platz im Kader.

"Es war klar, als wir die Gespräche im Sommer geführt haben, dass Gio diese Rolle annehmen möchte. Dass es genügend Spiele geben wird, in denen wir ihn brauchen. Dass er wahnsinnige Fähigkeiten hat, wissen wir", zitierte "Bild" damals BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Positive Nachrichten gab es zu Wochenbeginn auch bei Innenverteidiger Filippo Mane. Laut Sahin mache der Italiener "einen guten Eindruck in der Reha". Nach der Länderspielphase im Oktober könnte Mane den "Ruhr Nachrichten" zufolge wieder eine Kaderoption sein.