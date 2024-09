Neue Gerüchte um Raúl, Schalke und das Madrid-Treffen

Thomas Pakusch

Raúl wird beim FC Schalke 04 verehrt

Der FC Schalke 04 sucht einen neuen Trainer, so viel steht fest. Bislang unklar: Wie heiß ist das Werben um Klub-Ikone Rául? Nun gibt es neue und vor allem anderslautende Informationen zum kürzlichen Madrid-Besuch der S04-Führungsriege.

Nach der Entlassung von Karel Geraerts versucht der FC Schalke 04 dieser Tage, die Leerstelle auf der Trainerbank zu schließen. Ein Name, der nicht nur in Fankreisen zuletzt immer wieder fiel, ist der von Rául. Die S04-Ikone, die zwischen 2010 und 2012 die Königsblauen als Spieler verzauberte, trainiert seit Längerem den Nachwuchs von Real Madrid, hat aber wohl vorerst keine Möglichkeit, irgendwann zum Cheftrainer des LaLiga-Teams zu aufzusteigen.

Allein deshalb wurden nun Gerüchte laut, Rául könnte dem Werben seines Ex-Klubs erliegen, wo ihm die Herzen immer noch zufliegen. Laut "Bild" beschäftige sich der Revierklub mit einer Rückkehr des Spaniers und habe das auch dem Boulevard-Blatt bestätigt. Dieses war es auch, das am Sonntag Schalke-Vorstandsboss Matthias Tillmann und Kaderplaner Ben Manga nach deren Rückflug aus Madrid abfing, um diese auf die Raúl-Spekulationen anzusprechen.

Zwar hätten diese auf Rául angesprochen mit einem "vehementen Dementi" reagiert, schrieb "Bild". Am Donnerstag, also einige Tage später, vermeldet allerdings das spanische Portal "Relevo" nun, dass Tillmann und Manga sich durchaus mit Rául in Madrid getroffen hätten. Dieser stehe ganz oben auf der Liste potentieller neuer Trainer.

Die Führungsriege der Königsblauen habe Raúl demnach in einer Präsentation ihre Pläne vorgestellt und die Absichten des Zweitligisten kommuniziert, also die schnelle Rückkehr in die erste Liga.

FC Schalke 04: Bosse versuchen Rául zu überzeugen

Dazu sollen die S04-Verantwortlichen dem Coach große Führungskompetenzen für die sportliche Ausrichtung von Schalke versprochen und sich darauf berufen haben, wie sehr man ihn in sowie rund um Gelsenkirchen schätze.

Rául habe sich über das Interesse gefreut, heißt es bei "Relevo" weiter. Real Madrid zu verlassen, würde ihm aber sehr schwer fallen. Dabei verwies das Portal auf viele gescheiterte Abwerbeversuche anderer Vereine in der Vergangenheit, zu denen Raúl immer nein sagte.

Die Verbindung zu Real-Chefcoach Carlo Ancelotti sei sehr gut, Raúl müsse sich nicht unbedingt an anderer Stelle beweisen. Aktuell gelte seine Konzentration der zweiten Mannschaft der Königlichen, die sich nach dem Abgang zahlreicher Top-Talente allerdings in sportlicher Not befindet.