Knappen-Ikonen Thon und Schacht rechnen mit Schalke ab

Der FC Schalke 04 ist am Boden

Quo vadis, FC Schalke? Nach der peinlichen 3:5-Heimpleite nach 3:0-Führung gegen den SV Darmstadt versinkt der Traditionsverein aus Gelsenkirchen im Chaos. Die beiden Ex-Knappen Olaf Thon und Dietmar Schacht sind besorgt und üben scharfe Kritik.

Nachdem Schalke 04 in der vergangenen Saison beinahe in die 3. Liga durchgereicht worden wäre, sollte 2024/2025 alles besser werden. Und der Start war vielversprechend: Am 1. Spieltag wurde Eintracht Braunschweig mit 5:1 abgefertigt.

Doch seither läuft bei den Königsblauen nichts mehr zusammen. Vorläufiger Tiefpunkt war die Niederlage gegen das bis dahin sieglose Darmstadt nach 3:0-Führung. In der Folge mussten Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots ihre Koffer packen.

Vom neuerlichen Absturz ihres Herzensvereins sind die beiden S04-Ikonen Olaf Thon und Dietmar Schacht schockiert. Letzterer monierte im "praemium Talk"-Podcast: "Auf einmal war jegliches Fußballspielen vorbei. Wir haben mehr als unnötige Slapstick-Fehler gemacht."

Besonders "grausam" sei die Darbietung von Schlussmann Justin Heekeren gewesen. Insgesamt sah Schacht eine "desolate Leistung" der Knappen.

Thon vermisste derweil eine "Ordnung" sowie eine "Hierarchie" in der Mannschaft, der Weltmeister von 1990 sieht keine "Schlüsselspieler" im Kader. Viele hätten nicht mehr miteinander, sondern eher gegeneinander gespielt. Deshalb müsse man nun einen "neuen Ansatz" finden.

FC Schalke 04 braucht "Spaß und Freude"

In den kommenden Wochen geht es unter Interimstrainer Jakob Fimpel nun darum, sich wieder aus dem Keller zu befreien. Aktuell steht Schalke auf Relegationsplatz 16.

Schacht hofft, dass Fimpel, der zunächst bis zur Länderspielpause von der U23 hochgezogen wird, den Profis wieder "Spaß und Freude", vor allem aber "Selbstvertrauen" geben kann. Er würde gar befürworten, wenn der Übungsleiter bis zum Winter sein Glück versuchen dürfte.

Am Samstagabend gastiert der FC Schalke bei Preußen Münster. Der Aufsteiger präsentierte sich zuletzt in aufsteigender Form.