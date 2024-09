Erste Bayern-Spekulationen um Sommer-Transfer

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Joao Palhinha (M.) konnte sich beim FC Bayern noch nicht durchsetzen

Um Sommer-Neuzugang Joao Palhinha vom FC Bayern ranken sich wenige Monate nach seinem Wechsel nach München schon erste Abschiedsgerüchte. Diese wurden aber sogleich ins Reich der Fabel verwiesen.

Verlässt Joao Palhinha den FC Bayern schon bald wieder? Nein, sagt "Bild"-Fußballchef Christian Falk in der Sendung "Englische Woche". Der Name des Portugiesen soll zuvor in der Premier League beim amtierenden Meister Manchester City gefallen sein.

Bei den Sky Blues sucht man nach der schweren Knieverletzung von Superstar Rodri nämlich angeblich auch auf dem Transfermarkt nach einem Ersatz. Der 28-Jährige hatte sich im Spitzenspiel gegen den FC Arsenal (2:2) eine Kreuzbandverletzung zugezogen, voraussichtlich fällt er für den Rest der Saison aus.

Dass "Bild" zufolge ausgerechnet Palhinha als möglicher Ersatz gehandelt wird, überrascht durchaus: Der Abräumer kam erst zu Saisonbeginn vom FC Fulham nach München, schon im Sommer 2023 stand er dicht vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister.

Gerücht um Goretzka-Abschied vom FC Bayern

Den Transfer ließ sich der FC Bayern einiges kosten: 51 Millionen Euro wurden an den Premier-League-Klub überwiesen, der Portugiese unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Ein baldiger Wechsel dürfte allein wegen der langen Laufzeit vorerst ausgeschlossen sein.

Ausgezahlt hat sich der Wechsel für alle Beteiligten bislang allerdings nicht. Der 32-fache Nationalspieler stand erst in einem Pflichtspiel in dieser Saison in der Startelf, zudem wurde er zwei Mal in der Liga und einmal im DFB-Pokal eingewechselt. Cheftrainer Vincent Kompany setzt zum Start in die neue Spielzeit in der Schaltzentrale auf Joshua Kimmich, der das Spiel an der Seite von Eigengewächs Aleksandar Pavlovic lenkt.

Wie die englische "BBC" derweil berichtete, wird in Leon Goretzka ein ganz anderer Bayern-Profi als möglicher Ersatz von Rodri bei Manchester City gehandelt. Der 57-fache DFB-Auswahlspieler spielt beim FC Bayern aktuell überhaupt keine Rolle, schon im Sommer wollte der Klub einen Transfer einfädeln.