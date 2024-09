Insider benennt "Top-Priorität" des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern will Jamal Musiala (l.) unbedingt halten

Der FC Bayern plant im Hintergrund bereits seine Mannschaft der Zukunft. Eine Personalie soll an der Säbener Straße hierbei Priorität genießen.

Der FC Bayern will alles versuchen, um Jamal Musiala zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen. Der 21-Jährige ist in München aktuell noch mit einem Arbeitspapier bis 2026 ausgestattet. Medienberichten zufolge befindet sich der deutsche Rekordmeister bereits im Austausch mit dem Ausnahmekönner.

"Die Gespräche zwischen Jamal Musiala und dem FC Bayern laufen seit Monaten und sind noch nicht abgeschlossen", klärte Transfer-Insider Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing" über den Stand der Dinge auf. Der italienische Journalist stellte klar: "Bayern betrachtet Musialas Verlängerung als eine Top-Priorität".

"Das ist derzeit die einzige konkrete Nachricht zu Musiala, alles andere ist nichts Konkretes", ordnete Romano die Spekulationen rund um den deutschen Nationalspieler ein: "Arsenal wurde mit ihm in Verbindung gebracht, aber Leute, jede Woche werden fünf Vereine mit ihm in Verbindung gebracht, weil das Interesse an einem solchen Spitzenspieler normal ist."

FC Bayern in der Personalie Musiala optimistisch

Musiala war 2019 aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zum FC Bayern gewechselt. Der offensive Mittelfeldspieler legte in der Folge eine steile Entwicklung hin. Kein Wunder, dass die Münchner den Shootingstar unbedingt halten wollen.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund wollte eine Vertragsverlängerung mit Musiala noch in diesem Jahr zuletzt nicht ausschließen. "Das werden wir sehen", sagte der 47-Jährige gegenüber "Welt-TV": "Wir führen Gespräche, wir sind im Austausch."

Die Verantwortlichen an der Säbener Straße haben laut Freund "ein gutes Verhältnis mit Jamal und seinem Umfeld", sodass die Zeichen nicht allzu schlecht stünden. "Ich bin da positiv", verriet der Österreicher.