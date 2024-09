Diesen Spitznamen will das VfB-Duo Demirovic/Undav

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Undav (hinten) und Demirovic sorgen beim VfB Stuttgart für Tore

Beim VfB Stuttgart bildet sich derzeit im Angriff ein neues Traum-Duo heraus: Neuzugang Ermedin Demirovic und der fest verpflichtete Deniz Undav. Mit ihren Toren verzaubern die beiden nicht nur die Schwaben, sondern gleich die ganze Fußball-Bundesliga. Nun haben Demirovic und Undav auf zwei Spitznamen reagiert, die sie bekommen haben. Einer davon kam gar nicht gut an.

Vier Tore in vier Liga-Spielen, dazu noch ein Treffer im DFB-Pokal, das ist die Bilanz von Ermedin Demirovic, der erst im Sommer vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart wechselte. Sein kongenialer Sturmpartner Deniz Undav - nach einigem Hin und Her fest verpflichtet - steht bei drei Toren und einer Vorlage im Pokal.

Kein Wunder, dass das Duo bereits als "Undavovic" bezeichnet wurde. Von "Sky" auf diesen Spitznamen angesprochen, sagte Undav: "Der Name passt perfekt. Da war noch ein anderer, aber der war nicht so cool wie 'Undavovic." "Demirav", wie vom Pay-TV-Sender ins Spiel gebracht, gefiel Undav jedenfalls gar nicht.

"Demirav?! Bodenlos! Das hört sich an wie eine Beleidigung", sagte der deutsche Nationalspieler, der nach der Leih-Saison 2023/24 nun bis 2027 das Trikot des VfB tragen wird. Dafür überwiesen die Schwaben mehr als 26,5 Millionen Euro nach England zu Brighton & Hove Albion.

Demirovic wiederum kostete 21 Millionen Euro, wurde als Ersatz für den nach Dortmund abgewanderten Serhou Guirassy geholt.

VfB Stuttgart: Demirovic verweist auf den Trainer

Dass er sich den Stuttgartern anschloss, begründete Demirovic vor allem mit seiner engen Bindung zu Trainer Sebastian Hoeneß.

"Deswegen bin ich gekommen. Das war mit ein Grund natürlich". verriet er. "Wir kennen uns schon lange, durch die Leipziger Vergangenheit in der Jugend. Natürlich auch durch die Spiele gegeneinander in der Bundesliga, hat man den Kontakt gehabt. Das war mit ein Grund. Ich glaube, dass der Transfer nicht so zustande gekommen wäre, wenn der Trainer keine Lust drauf gehabt hätte", sagte er.