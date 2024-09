Matthäus schießt gegen Ex-Bayern-Coach Tuchel

IMAGO/Markus Fischer

Matthäus hat mit Ex-Bayern-Coach Tuchel (li.) abgerechnet

Knapp drei Monate ist es her, dass der FC Bayern und Thomas Tuchel ihre ursprünglich bis Sommer 2025 datierte Zusammenarbeit vorzeitig beendeten. Nun hat TV-Experte Lothar Matthäus mit dem Ex-Coach abgerechnet. Laut dem früheren Münchner hat Tuchel nie wirklich zum FC Bayern gepasst.

Als der FC Bayern im Sommer einen neuen Trainer suchte, gab es einige Probleme und Absagen. Am Ende übernahm Vincent Kompany das Amt. Und ganz offensichtlich mit Erfolg. In Liga, Champions League und Pokal präsentierten sich die Münchner bislang makellos, gewannen alle Spiele und zeigten sich torfreudig.

Auch dem früheren Bayern-Profi Lothar Matthäus gefällt, was er bislang vom neuen Trainer mitbekommt, der in seiner Art zu kommunizieren ganz anders ist als sein Vorgänger Thomas Tuchel.

"Kompany sucht die Gespräche intern, nicht nach außen. Das gefällt den Spielern. Vorher sind sie nach außen angezählt worden, waren zu schlecht für Bayern München", verglich Matthäus Kompany und Tuchel bei "Bild".

"Es gibt Trainer, die alles verändern wollen, was eigentlich gut ist, ich glaube Thomas Tuchel war auch so einer", so der Rekordnationalspieler weiter, der Tuchels Verändengsdrang aber als ungeeignet für den FC Bayern befand. Ganz anders Kompany. "Er hat ähnlich wie Alonso in Leverkusen alle Spieler eingefangen und mitgenommen auf seine Reise", lobte der 63-Jährige.

Matthäus: FC Bayern hat das "Mia-san-mia-Gefühl" wieder

"Ich habe oft gesagt, das Mia-san-mia-Gefühl fehlt mir, das war nicht der FC Bayern, diese Familie. Sie haben es geändert, jetzt sagen die Fans: Das ist wieder unser FC Bayern, es macht wieder Spaß ins Stadion zu gehen", sagte Matthäus.

Auch die Stars leben das "Mia-san-mia-Gefühl" wieder aus. "Die Spieler fühlen sich jetzt sicher, gehen für den Trainer durchs Feuer", freute sich der Ex-Münchner und verdeutlichte den Gegensatz: "Bei Thomas Tuchel haben sich die Spieler nicht frei gefühlt."

Matthäus: Dass Tuchel nicht zum FC Bayern passte, war vorher klar

"Ich habe gar nichts gegen Tuchel, es geht auch nicht darum, dass man da am Tisch mal eine andere Meinung hat. Aber das hat doch mit Bayern München nicht gepasst. Das wusste man doch vorher", legte Matthäus den Finger in die Wunde des Klubs und kritisierte gleichzeitig die damaligen Entscheidungsträger.

"Es ist doch nicht so, dass Bayern nicht gesehen hat, was er für Probleme hatte in Dortmund, in Paris, was er auch für Probleme hatte in Chelsea, trotz Champions-League-Sieg. Du schmeißt doch nicht einen Trainer drei Monate nach so einem Sieg raus, da muss ja was anderes gelaufen sein", zeigte der Rekordnationalspieler auch sein eigenes Unverständnis, dass die Bayern-Bosse um den damaligen Vorstandschef Oliver Kahn und den geschassten Sportvorstand Hasan Salihamidzic Tuchel als Nagelsmann-Nachfolger installierten.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi habe ihm damals gesagt: "Lothar, ich verstehe nicht, dass Bayern Thomas Tuchel verpflichtet", verriet und fügte vielsagend an: "Und das ist ja eine klare Aussage ..."